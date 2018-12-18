Директор АКС ГКНБ объявил войну фарммафии?

Сегодня, 18 декабря, на координационном совещании правоохранительных, фискальных и надзорных органов Директор Антикоррупционной службы ГКНБ Сагынбек Исмаилов обратился к министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву.

Глава службы попросил предоставить информацию, сколько закуплено вакцин против гриппа, на какую сумму и через какую фирму. Чолпонбаев данные озвучить не смог.

На что Исмаилов сам ответил, что закуплено 90 тыс. 850 вакцин на 23 млн 700 тыс. сомов, 70 тыс. доз по линии ВОЗ, что составляет 3%, тогда как минимальная группа риска составляет 10%. Директор АКС ГКНБ подчеркнул, что иммунитет кыргызстанцев - злободневная проблема. Болеют семьями - не успевают вылечиться, опять заболевают.

По данным Исмаилова, вакцин закуплено недостаточно, и граждане вынуждены пропускать работу, учебу, и тратить большие деньги на лекарства.

"На этом наживаются фармкомпании. В этом есть коррупция. Почему к нам завозят так много антибиотиков? Причем врачи выписывают такие серьезные лекарства, после которых другие уже не берут. При этом еще и посылают в конкретные аптеки, говорят называть фамилию врача, чтобы получить скидку. Зайдите в любую больницу, врачу, проверьте", - предложил директор АКС ГКНБ.

Исмаилов поделился, что призвал коллег заняться этой проблемой.

"Хватит этим фарм-баронам, хотел сказать наркобаронам, наживаться на этой проблеме, на людях, на здоровье наших соотечественников", - заявил он.

Примечательно, что некоторое время назад Государственная налоговая служба сообщала, что некое ОсОО "Галенфарм" задолжала налоговые выплаты. Сумма долга настолько незначительная для бизнеса – всего 949 сомов - что можно было бы вообще не обратить на это внимание. Если бы не одно "но". Имя владельца должника – Чолпонбаев К.С. Фамилия и инициалы бизнесмена полностью совпадают с именем министра здравоохранения КР – Чолпонбаевым Космосбеком Сариевичем.

На сайте министерства юстиции в описании ОсОО имя высокопоставленного чиновника не упоминается. Согласно их данным, руководит компанией Кубанычбек Искаков, а учредителями являются Нина Джаманкуловна Кулетова и Алмаз Мусабекович Чолпонбаев (совпадение?). У компании есть два филиала. Один находится в Оше, им руководит Руслан Нуралиев, а второй в Караколе. Его возглавляет Гулайча Сариевна Чолпонбаева, судя по совпадению фамилии и отчества – она может быть сестрой действующего министра.

Не один такой

Глава общественного совета Министерства здравоохранения Айбар Сунтангазиев в беседе с VB.KG выразил уверенность, что в ситуации, когда глава ведомства имеет отношение к бизнесу в этой же сфере, нет ничего криминального. В конце концов, предпринимательством занимаются многие политики.

- Большинство депутатов, министров и других высоких чиновников имеют бизнес. Вы думаете, что министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев чем-то отличается? – поинтересовался Айбар Султангазиев.

Закон не проработан

Политолог и эксперт по госуправлению Шерадил Бактыгулов тоже считает, что в Кыргызстане обычное дело, когда высокопоставленный чиновники аффилированы, и даже сами владеют компаниями.

- В этом вопросе у нас скользкое законодательство. Оно не проработано. Поступая на госдолжность, чиновник должен отдать свою компанию в доверительное управление, но, конечно, он по-прежнему будет заинтересован в прибыльности бизнеса, - прокомментировал вопрос VB.KG Шерадил Бактыгулов.

Есть и другой подвид этого же явления: когда бизнесом владеют не сами госмужи, а их родственники и дети.

- Когда Осмонбек Артыкбаев стал министром энергетики, у его сына появилась энергокомпания. Фактически нарушений закона нет, но этическая сторона – это другой вопрос, - считает Бактыгулов.

Не зацикливался на этике и экс-президент Алмазбек Атамбаев. Его сын Сеидбек Атамбаев является учредителем и руководителем энергокомпании "Автомаш-Энерго". В том же фармакологическом бизнесе засветились имена экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева (сейчас находится в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции в деле по ТЭЦ), его сын Эмиль Артыкбаев является учредителем сети аптек "Неман Фарм". Экс-вице-премьер-министр КР Аскарбек Шадиев (подозреваемый в коррупции) до того, как сбежал в США, владел аптеками "Фармстор" и список чиновников-бизнесменов можно продолжать.