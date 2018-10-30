Кыргызстан пока никак не реагирует на желание "РусГидро" продать свою долю

"РусГидро" выставит на продажу 50% акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС". Об этом российским СМИ накануне заявили представители компании.

Как отмечает издание Finam.ru, соответствующее решение было принято на заседании совета директоров "РусГидро".

"После разрыва соглашений по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС киргизской стороной, компания заявила о намерении вернуть денежные средства, вложенные в строительство", - говорится в сообщении издания.

В свою очередь замдиректора ОАО "Электрические станции" Улан Орозоев заявил, что российский инвестор имеет около половины акций ЗАО, следовательно, имеет право на подобное решение.

Отметим, что, согласно открытым данным по проекту, "Русгидро" владеет 50% акций ЗАО. Также 25% акций ЗАО из числа принадлежащих кыргызской стороне передаются в доверительное управление ОАО "РусГидро" на срок окупаемости проекта и возврата заёмных средств. Во всяком случае, этот момент был оговорен в межправительственном соглашении по строительству и использованию ВНКГ.

- "РусГидро" пока официально не сообщало нам о своем решении. Об этом мы узнали вчера из сообщений российских СМИ. Покупатель и дата нам пока также неизвестны. Мы со своей стороны на заявление инвестора ответ также не дали, - пояснил на пресс-конференции Улан Орозоев.

Поднял энергетик и вопрос по ситуации с выплатой требуемой "РусГидро" от Кыргызстана компенсации в размере 37 миллионов долларов за разрыв соглашения по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

- Как вы знаете, у нас с российской стороной был заключен договор о совместном строительстве каскада ГЭС. Но после денонсации был поставлен вопрос о компенсации и выплате им порядка 37 млн долларов. С нашей стороной мы требуем проведения независимого аудита. Так как хотим проверить целевое использование. Но они против, и требуют вернуть деньги без него. Поэтому, скорей всего, разбирательство будет проходить в суде Гааги, - подчеркнул Орозоев.