Когда и на сколько в Кыргызстане поднимутся тарифы на свет?

В Кыргызстане все чаще правительство поднимает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Объясняется это необходимостью платить за кредиты, взятые республикой на развитие энергосферы.

Ранее на заседании ЖК замминистра финансов Улукбек Кармышаков отмечал, что у государства нет средств на подобные нужды.

"Такие долги будут оплачивать энергокомпании", - подчеркнул тогда он.

Позже глава агентства по регулированию топливно-энергетическим комплексом Таалайбек Нурбашев также заявил о том, что в 2019 году планируется изменить тарифы. Они, по словам чиновника, будут действовать до 2023 года – момент пика выплаты кредитных обязательств КР.

На вопрос VB.KG, когда и на сколько будут подняты тарифы на свет в Кыргызстане, начальник управления генерации и передачи энергии ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Таалайбек Байгазиев заявил, что государство действительно рассматривает подобную возможность.

- Однако на сколько произойдет указанное повышение и когда, энергетики не знают. Эта сфера находится в введении правительства страны. К нам пока никакой официальной информации об этом не поступало, - заявил Байгазиев.