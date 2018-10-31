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Когда и на сколько в Кыргызстане поднимутся тарифы на свет?

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- Виктория Григоренко, Андрей Заверухин
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В Кыргызстане все чаще правительство поднимает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Объясняется это необходимостью платить за кредиты, взятые республикой на развитие энергосферы.

Ранее на заседании ЖК замминистра финансов Улукбек Кармышаков отмечал, что у государства нет средств на подобные нужды.

"Такие долги будут оплачивать энергокомпании", - подчеркнул тогда он.

Позже глава агентства по регулированию топливно-энергетическим комплексом Таалайбек Нурбашев также заявил о том, что в 2019 году планируется изменить тарифы. Они, по словам чиновника, будут действовать до 2023 года – момент пика выплаты кредитных обязательств КР.

На вопрос VB.KG, когда и на сколько будут подняты тарифы на свет в Кыргызстане, начальник управления генерации и передачи энергии ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Таалайбек Байгазиев заявил, что государство действительно рассматривает подобную возможность.

- Однако на сколько произойдет указанное повышение и когда, энергетики не знают. Эта сфера находится в введении правительства страны. К нам пока никакой официальной информации об этом не поступало, - заявил Байгазиев.


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URL: https://www.vb.kg/374641
Теги:
кредит, тарифы, энергетика, Кыргызстан, деньги, Нацэнергохолдинг, Электрические станции
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Комментарии
Читатель Вечерки
31.10.2018, 11:48
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 56
Комментариев: 53

Пусть сначала энергетики снизят процент "технических потерь" до нормальных 4-6%. Сейчас технические потери и воровство превышают 13% от объема вырабатываемой электроэнергии.

Достаточно посмотреть, например, как шикарно живут руководители "Северэлектро", какие молодые красавицы сопровождают их по походам в рестораны и не только, чтобы понять, что воруют-с !

Надо конфисковать имущество энергодельцов и отдать на погашение кредитов !

+1
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Гражданин
31.10.2018, 12:01

Если правительство поднимет цены на тариф то народ выйдет на улицы как это было в 2010 году, похоже они не учатся на своих ошибках!

+2
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Сдпк
31.10.2018, 12:16

Вчера только говорили что никому не нужный нацэнергохолдинг получат 100 твсяч сом руководитель. Пусть заставят вернуть награбленные деньги по тэцу. Как раз хватит закрыть кредиты. Аша верни деньги государству.

0
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12
31.10.2018, 13:03

Пусть искоренять коррупция в энергосекторе.

0
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скафнюк
31.10.2018, 13:10

Читатель Вечерки

Пусть сначала энергетики снизят процент "технических потерь" до нормальных 4-6%. Сейчас технические потери и воровство превышают 13% от объема вырабатываемой электроэнергии.

Достаточно посмотреть, например, как шикарно живут руководители "Северэлектро", какие молодые красавицы сопровождают их по походам в рестораны и не только, чтобы понять, что воруют-с !

Надо конфисковать имущество энергодельцов и отдать на погашение кредитов !

очень правильное замечание

0
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Наргиз
31.10.2018, 13:44

Опять обдираловка как надоело.

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