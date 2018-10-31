"Альянс Алтыну" придется вернуть кредит, полученный в обмен "Джеруя"?

ГКПЭН подтвердил VB.KG информацию, что комиссия по вопросам лицензирования недропользования отказала ОсОО "Альянс Алтын" в получении разрешения поставить лицензию на разработку золоторудного месторождения Джеруй под залог кредита в ВТБ-банке.

Редакции из собственных источников также стало известно, что в течение последних пары часов российский инвестор проводит срочное совещание.

Также, согласно поступившей к нам инсайдерской информации, компания "Русская платина" и ее дочерняя компания "Альянс Алтын", как раз имеющая право на разработку золоторудного месторождения, до этого не только получила разрешение на подобный шаг от данного ведомства, но и уже успела взять кредит в 180 миллионов долларов в российском ВТБ-банке.

Говорят о противоречивости информации и представители горнопромышленного экспертного сообщества. По словам первого заместителя председателя правления Ассоциации геологов КР Дуйшебека Камчыбекова, ГСПЭН ранее подтверждал разрешение на выставление лицензии в залог.

- Сегодня же глава ведомства говорит об обратном. Конечно, в таком разрешении есть определенные нюансы и риски. Мы выставляем не только лицензию, но и само месторождение. Если завтра что-нибудь случится, то раз мы дали согласие, пока не разрешим этот вопрос в судебном порядке, не сможем пользоваться рудником и передать право на его разработку другому инвестору, - пояснил VB.KG Камчыбеков.

Специалист напомнил, почему в 2015 году выбор пал именно на "Русскую платину", а потом и "Альянс Алтын".

- Это была солидная и денежная компания. На тот момент они были готовы выплатить нам 100 миллионов долларов по условиям конкурса и вкладывать деньги. Однако, насколько мне известно, сейчас компания самостоятельно не проводит даже горные работы, а нанимает китайских подрядчиков. Они просто сидят в "верхушке" и получают неплохие дивиденды. Тем более, что доли КР в этом проекте нет ни процента. По расчетам эта прибыль составляет около 1,5 миллиардов долларов, - подчеркнул Камчыбеков.

Специалист считает, что это в корне неверный подход, особенно, когда речь идет о таком месторождении, как "Джеруй".

- Ранее все компании-инвесторы до "Русской платины" признавали наши исторические затраты, и доля "Кыргызалтына" была в районе 40 процентов. Нынешний держатель лицензии на такой шаг не пошел, хотя это должно было быть заложено еще на стадии конкурса. Конечно, инвесторы сейчас ведут какое-то строительство на месторождении и даже обещают в конце первого полугодия закончить свое горное производство и дать первую продукцию. Но с учетом открывшихся обстоятельств, эти планы - 50 на 50. Все зависит от платежеспособности российского бизнеса. В любом случае, то что происходит - очень нелогично. Так как предприниматель ориентирован на скорейшее получение выгоды. Тут же получается, что денег нет, требуется залог. Поэтому было бы правильнее, если бы для стратегических объектов инвестор имел свои деньги и технические возможности, - подытожил Камчыбеков.

Заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Азиз Сапарлиев при этом заверил редакцию, что решение лицензионной комиссии не повлияло на работу на месторождении.

- Она идет в штатном режиме. Предусмотренные в рамках обязательств строительные работы ведутся. Все проекты ГКПЭН и "Альянс Алтын" согласованы. Обещанные линии электропередач они протянули, склад ГСМ построили. Дороги, подходящие к объекту, также полностью завершены. Сейчас идет строительство лаборатории, которая взаимосвязана с хвостохранилищем, и подготовительные работы по строительству самого хвостохранилища, - утверждает Сапаралиев.

Примечательно, что за последнее время в открытом доступе нет никакой информации по доходам "Русской платины", все только в планах. Последнее сообщение относительно фирмы Мусы Бажанова датируется началом этого года. По сообщениям СМИ РФ, компания "Русская платина" объединилась с "Норильским никелем". Переговоры об этом шли в течение последних нескольких лет. Образованный бизнес-объект будет заниматься производством металлов платиновой группы. В него будут инвестированы 250 млрд рублей.

Однако интересен тот факт, что в прошлом году, по данным все той же российской прессы, ВТБ получил миноритарную долю в структуре "Русской платины" Мусы Бажаева на платиновом месторождении Черногорское и Норильск-1 на Таймыре. Тогда Банк приобрел 3% в Черногорском проекте. Сумма сделки так и не была раскрыта.

"Если будет принято решение об интеграции Черногорского месторождения и южной части месторождения Норильск-1, то ВТБ может не только увеличить свою долю в Черногорском месторождении до 20%, но и войти в капитал Таймырской ГМК". Черногорский проект более проработан и поэтому понятен банкирам", - заявил тогда "Интерфакс" представитель "Русской платины".

Издание также уточняет, что одним из акционеров проекта ВТБ компания стала еще в декабре 2016 году. Более того, заинтересовавший банк Черногорский проект компания собирается начать разрабатывать в 2020 году.

"По словам Бажаева, ВТБ может стать "основным финансовым партнером", - добавляет издание.

Складывается впечатление, что отработанную схему получения средств инвестор хотел провернуть и с кыргызстанским "Джеруем".

Продолжаем наблюдать за ситуацией вокруг "Джеруя".