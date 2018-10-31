Карамушкина: Интриганов накроет кара небесная, но не сразу, чуть позже

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Ирина Карамушкина сообщила на своей странице в Facebook о том, что ее коллега Чыныбай Турсунбеков намерен подавать иск на "лживый сайт" Компромат Кг.

- Мне тут пишут, что началась атака на "остатки" команды Атамбаева. Якобы лживый сайт компромат kg, написал интервью Чыныбая Турсунбекова обо мне. Он сейчас за границей, потом приедет, будет подавать иск, но вот его ответ публикую: "Я никогда такое интервью не давал. Тем более, какому-нибудь "Компромату". Даже не знаю, что это за газета. Давайте будем разбираться вместе. Таких сволочей надо наказать. Я не в Бишкеке. Вы можете заявить с трибуны Парламента, что это сплошная ложь, клевета в отношении не только вас, но и меня. Мы имеем дело с подлыми людьми. Самое главное знать, кто эти сволочи?! А потом наказать. Ирина Юрьевна, мне жаль, что такие люди манипулируют общественным сознанием", - процитировала Карамушкина экс-лидера фракции СДПК.

От себя добавила:

- И мне жаль, что интриганов и моральных аферистов, кто манипулирует общественным мнением и вводит в заблуждение пользователей Сети - накроет кара небесная, но не сразу, чуть позже...

К слову, о статье в открытой группе соцсетей Компромат Кг. Ее администратор пишет, что депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков высмеял свою коллегу Ирину Карамушкину тем, что озвучил факты из ее трудовой деятельности. Якобы в свое время Ирина Юрьевна работала утюжницей в пансионате Турсунбекова на Иссык-Куле.

"Конечно, труд в почете любой, но, думаю, что в качестве утюжницы с нее было бы много пользы… Ей надо держать не микрофон в парламенте, а утюг, раскладывая потом гладильную доску", - пишет Компромат Кг будто со слов Чыныбая Акуновича.

Где и когда было получено интервью, автор не сообщает.