Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Школьная вендетта: 8-классник напал с ножом на другого ученика

311  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В одной из школ Каракола ученик 8 класса принес с собой нож и напал на ученика из паралельного класса. Об этом VB.KG рассказали в УВД Иссык-Кульской области.

- Пострадавший получил небольшое ранение в области ноги, он отказался от госпитализации. По данному факту сотрудники милиции ведут расследование, проводятся беседы с детьми, учителями и родителями, - прокомментировали в УВД области.

По данным силовиков, подросток взял с собой нож, чтобы отомстить обидчику своего одноклассника, который пострадал в драке несколько дней назад.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374687
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, ранение, школа, драка, Кыргызстан, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  