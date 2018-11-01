Школьная вендетта: 8-классник напал с ножом на другого ученика

В одной из школ Каракола ученик 8 класса принес с собой нож и напал на ученика из паралельного класса. Об этом VB.KG рассказали в УВД Иссык-Кульской области.

- Пострадавший получил небольшое ранение в области ноги, он отказался от госпитализации. По данному факту сотрудники милиции ведут расследование, проводятся беседы с детьми, учителями и родителями, - прокомментировали в УВД области.

По данным силовиков, подросток взял с собой нож, чтобы отомстить обидчику своего одноклассника, который пострадал в драке несколько дней назад.