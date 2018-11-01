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Евросоюз сомневается в целевом использовании выделяемых средств Кыргызстану

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- Оксана Гут
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"Евросоюз готов и дальше поддерживать Кыргызстан, но мы должны знать, всегда ли по назначению используется наша помощь". Об этом на встрече президента с донорами сообщила руководитель управления по сотрудничеству представительства Европейского союза в КР Шарлот Адриен.

- Коррупция мешает привлечению иностранных инвестиций. Хочу выразить вам, Сооронбай Шарипович, благодарность за ваши цели в антикоррупционной реформе. Путем анализа замечен определенный прогресс в вашей борьбе с коррупцией. Но все же есть определенные вопросы от головных офисов. Они хотят быть уверены, что наша помощь приводит к улучшению жизни граждан, а не пользуется не по назначению. Чтобы избежать этих моментов, нужно реформировать судебную систему и усилить антикоррупционную борьбу, - отметила Шарлот Адриен.


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URL: https://www.vb.kg/374688
Теги:
инвестиции, коррупция, президент, реформы, стратегия развития, судебная реформа, Европейский союз, Сооронбай Жээнбеков
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