Евросоюз сомневается в целевом использовании выделяемых средств Кыргызстану

"Евросоюз готов и дальше поддерживать Кыргызстан, но мы должны знать, всегда ли по назначению используется наша помощь". Об этом на встрече президента с донорами сообщила руководитель управления по сотрудничеству представительства Европейского союза в КР Шарлот Адриен.

- Коррупция мешает привлечению иностранных инвестиций. Хочу выразить вам, Сооронбай Шарипович, благодарность за ваши цели в антикоррупционной реформе. Путем анализа замечен определенный прогресс в вашей борьбе с коррупцией. Но все же есть определенные вопросы от головных офисов. Они хотят быть уверены, что наша помощь приводит к улучшению жизни граждан, а не пользуется не по назначению. Чтобы избежать этих моментов, нужно реформировать судебную систему и усилить антикоррупционную борьбу, - отметила Шарлот Адриен.