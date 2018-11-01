Президент призвал доноров помочь КР реализовать Нацстратегию-2040

Сегодня, 1 ноября, в Госрезиденции "Ала-Арча" прошла встреча президента Сооронбая Жээнбекова с представителями донорского сообщества и партнерами по развитию.

Среди них дипломаты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это Германия, Россия, Швейцария, Китай, Япония, Франция, США, Турция, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Туркменистан и руководители различных международных организаций.

Как отметил глава государства, Кыргызстан определился со стратегией развития и намерен выполнять ее последовательно, используя внутренний потенциал. Но одних собственных усилий, к сожалению, недостаточно.

- Мы для решения задач развития нуждаемся в поддержке наших партнеров. При этом хотелось бы акцентировать внимание на эффективности использования донорской помощи. Всем вам известно, есть факты неосвоения госорганами уже предоставленной внешней помощи. Считаю, что правительству необходимо активизировать работу по Совету по взаимодействию с донорами. Для успешности реализуемых программ и проектов необходимо создать отдельное структурное подразделение по координации донорской помощи, - выступил перед приглашенными Жээнбеков.

Президент отметил, что без конкретики невозможно определить масштабы финансирования Стратегии. Потому он напомнил, что в стратегическом документе отдельным блоком выделены приоритеты до 2023 года. И в первую очередь - это установление справедливой судебной власти. Для этого, к примеру, потребуется создать необходимую инфраструктуру.

Также глава государства перечислил такие проекты, как строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, строительство Камбар-Ата-1, газопровода Кыргызстан-Китай и "CASA-1000", который начнет функционировать в 2021 году.

Кроме того, согласно Стратегии, Кыргызстан намерен в ближайшие годы развивать регионы – это предоставление ипотечного кредитования, обеспечение чистой питьевой водой и прочего. И, конечно же, внимание уделяется развитию горнодобывающей промышленности, агропромышленного сектора, информационных технологий.