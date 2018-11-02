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Мискенбаев посоветовал Исе Омуркулову не приплетать имена героев революции

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутат, член СДПК и бывший глава ОО "Айкол Ала-Тоо" Мээрбек Мискенбаев назвал депутата Ису Омуркулова предателем. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, у нардепа осталась старая обида на Алмазбека Атамбаева из-за должности.

- Он хотел быть во времена президента Атамбаева либо спикером, либо премьер-министром, но у него ничего не вышло. Вот и затаил обиду, - считает собеседник редакции.

Вместе с тем экс-глава ОО "Айкол Ала-Тоо" (Оъединение участников апрельской революции 2010 года) с возмущением отметил, что Иса Омуркулов не имел права говорить про идеи революции и тем более от имени погибших.

- Он сам лично хоть раз побывал на похоронах этих героев или хотя бы на поминках? Он хоть кому-то из пострадавших, либо родственникам погибших на площади оказал помощь? Поэтому он не имеет право порочить их имя. При этом как у него хватило наглости говорить про идеи революции и тем более про предателей, когда он сам является таковым, - добавил он.

Напомним, ранее депутат Иса Омуркулов заявил, что не считает решение политсовета СДПК о своем исключении из партии законным. По его словам, люди, которые проголосовали за его исключение, предали идеи революции 2010 года и память погибших.

От редакции:

О самом Мискенбаеве можно сказать, что его карьера как раз таки с революции и началась. О нем известно, что до 2010 он числился частным предпринимателем.

После революции: 2010-2011 - координатор по Октябрьскому району ОО "Айкол Ала-Тоо"

2011-2012 - заместитель председателя ОО "Айкол Ала-Тоо"

2012 - председатель правления ОО "Айкол Ала-Тоо"

2011-2012 - член правления кооператива "Алтын-Кырман"

2013-2014 - генеральный директор ГП "Управление строительства, инвестиций и торговли"

октябрь 2015 - по списку СДПК избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

И позже он занял должность советника директора ЗАО "Альфа Телеком" (Мегаком).

Так что у него, видимо, обид на бывшего президента нет...


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URL: https://www.vb.kg/374703
Теги:
Айкол Ала-Тоо, революция, Алмазбек Атамбаев, Иса Омуркулов, СДПК
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Комментарии
Айпери Осмоналиева
02.11.2018, 10:22
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 6

Омуркулов у нас еще тот коррупционер. Работал в Кыргыз Темир Жолу, мэром Бишкека и везде были уголовные дела. 

Своими глупыми действиями, власть подтвердила что в стране идут политические гонения! Ирина Карамушкина как один из немногих депутатов проявившая свою стойкую гражданскую и политическую позицию вопреки «линии» власти, оказалась намного смелее чем многие мужчины в СДПК. Властям это не нравилось, и видимо начали копать под нее! Не накопав ничего решили поднять уголовное дело связанное с ДТП  5 летней давности в которое попал ее водитель. Важный момент: не она, а ее водитель!  Водитель получил 2 года условно!  Не справедливо? Да ! На счет СПРАВЕДЛИВОСТИ… Всем понятно, что без «заказа» власти, никто и не вспомнил бы про это ДТП 5 летней давности. Этим самым власть сама подтвердила, что занимается исключительно политическими гонениями инакомыслящих! В Кыргызстане зашкаливает количество дорожно-транспортных происшествий, и для наглядного примера можно привести пример ДТП с сыном Исы Омуркулова, в результате которого погибло аж трое человек. Сын Исы Омуркулова совершил аварию выехав на встречную полосу. Каким-то образом избежал экспертизы на алкоголь. Затем, во время следствия чудесным образом отягчяющую статью переквалифицировали на более мягкую, в котором сын Исы Омуркулова обвинялся не в ДТП повлекшая смерть двух и более человек, а в управление неисправным техническим средством!  Таким чудесным образом, шаг за шагом, с помощью влиятельного отца участь сына Омуркулова смягчалась и в результате за смерть троих людей он получил всего на всего 7 лет УСЛОВНОГО срока! Разве это справедливо?! ЕСЛИ НЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ГОНЕНИЯ С ИНАКОМЫСЛЯЩИМИ, ЕСЛИ НЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА, ЛОГИЧНО ЧТОБЫ ПРОКУРАТУРА ОБРАТИЛО ВНИМАНИЕ И НА ЭТО ПОДОЗРИТЕЛЬНО НЕСПРАВЕДЛИВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, ГДЕ ВИНОВНИКОМ СМЕРТИ ТРОИХ ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ СЫН ИСЫ ОМУРКУЛОВА !  Но, силовые структуры не вспоминают сына Исы Омуркулова убившего ТРОИХ человек, так как Иса сегодня пляшет под дудку власти, а вспомнили водителя Карамушкиной, за ее принципиальность и мнения вразрез «линии» власти!  На этом фоне, становится ясна суть всех последних громких арестов и задержания членов СДПК под лозунгом борьбы с коррупцией!  Это политические счеты! 

Вот откуда у такого морального урода есть совесть и честь!? 

+1
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Алина Темирбекова
02.11.2018, 10:29
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 2
Комментариев: 12

Иса Омуркулов предатель №1, иуда.

+1
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Жалоба модератору
Баатыр Ильгизов
02.11.2018, 11:20
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 4

Не знаю как вы, но я этого Ису Омуркулова знаю как человека просто с кучей уголовных дел. Да и сынок у него просто 3 убил и ходит на свободе. Что еще о нем сказать, ничего хорошего не сделал для страны, лично я не знаю, что он делал хорошего. 

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