Мискенбаев посоветовал Исе Омуркулову не приплетать имена героев революции

Экс-депутат, член СДПК и бывший глава ОО "Айкол Ала-Тоо" Мээрбек Мискенбаев назвал депутата Ису Омуркулова предателем. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, у нардепа осталась старая обида на Алмазбека Атамбаева из-за должности.

- Он хотел быть во времена президента Атамбаева либо спикером, либо премьер-министром, но у него ничего не вышло. Вот и затаил обиду, - считает собеседник редакции.

Вместе с тем экс-глава ОО "Айкол Ала-Тоо" (Оъединение участников апрельской революции 2010 года) с возмущением отметил, что Иса Омуркулов не имел права говорить про идеи революции и тем более от имени погибших.

- Он сам лично хоть раз побывал на похоронах этих героев или хотя бы на поминках? Он хоть кому-то из пострадавших, либо родственникам погибших на площади оказал помощь? Поэтому он не имеет право порочить их имя. При этом как у него хватило наглости говорить про идеи революции и тем более про предателей, когда он сам является таковым, - добавил он.

Напомним, ранее депутат Иса Омуркулов заявил, что не считает решение политсовета СДПК о своем исключении из партии законным. По его словам, люди, которые проголосовали за его исключение, предали идеи революции 2010 года и память погибших.

От редакции:

О самом Мискенбаеве можно сказать, что его карьера как раз таки с революции и началась. О нем известно, что до 2010 он числился частным предпринимателем.

После революции: 2010-2011 - координатор по Октябрьскому району ОО "Айкол Ала-Тоо"

2011-2012 - заместитель председателя ОО "Айкол Ала-Тоо"

2012 - председатель правления ОО "Айкол Ала-Тоо"

2011-2012 - член правления кооператива "Алтын-Кырман"

2013-2014 - генеральный директор ГП "Управление строительства, инвестиций и торговли"

октябрь 2015 - по списку СДПК избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

И позже он занял должность советника директора ЗАО "Альфа Телеком" (Мегаком).

Так что у него, видимо, обид на бывшего президента нет...