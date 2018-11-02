Мискенбаев посоветовал Исе Омуркулову не приплетать имена героев революции

Омуркулов у нас еще тот коррупционер. Работал в Кыргыз Темир Жолу, мэром Бишкека и везде были уголовные дела.
Своими глупыми действиями, власть подтвердила что в стране идут политические гонения! Ирина Карамушкина как один из немногих депутатов проявившая свою стойкую гражданскую и политическую позицию вопреки «линии» власти, оказалась намного смелее чем многие мужчины в СДПК. Властям это не нравилось, и видимо начали копать под нее! Не накопав ничего решили поднять уголовное дело связанное с ДТП 5 летней давности в которое попал ее водитель. Важный момент: не она, а ее водитель! Водитель получил 2 года условно! Не справедливо? Да ! На счет СПРАВЕДЛИВОСТИ… Всем понятно, что без «заказа» власти, никто и не вспомнил бы про это ДТП 5 летней давности. Этим самым власть сама подтвердила, что занимается исключительно политическими гонениями инакомыслящих! В Кыргызстане зашкаливает количество дорожно-транспортных происшествий, и для наглядного примера можно привести пример ДТП с сыном Исы Омуркулова, в результате которого погибло аж трое человек. Сын Исы Омуркулова совершил аварию выехав на встречную полосу. Каким-то образом избежал экспертизы на алкоголь. Затем, во время следствия чудесным образом отягчяющую статью переквалифицировали на более мягкую, в котором сын Исы Омуркулова обвинялся не в ДТП повлекшая смерть двух и более человек, а в управление неисправным техническим средством! Таким чудесным образом, шаг за шагом, с помощью влиятельного отца участь сына Омуркулова смягчалась и в результате за смерть троих людей он получил всего на всего 7 лет УСЛОВНОГО срока! Разве это справедливо?! ЕСЛИ НЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ГОНЕНИЯ С ИНАКОМЫСЛЯЩИМИ, ЕСЛИ НЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА, ЛОГИЧНО ЧТОБЫ ПРОКУРАТУРА ОБРАТИЛО ВНИМАНИЕ И НА ЭТО ПОДОЗРИТЕЛЬНО НЕСПРАВЕДЛИВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, ГДЕ ВИНОВНИКОМ СМЕРТИ ТРОИХ ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ СЫН ИСЫ ОМУРКУЛОВА ! Но, силовые структуры не вспоминают сына Исы Омуркулова убившего ТРОИХ человек, так как Иса сегодня пляшет под дудку власти, а вспомнили водителя Карамушкиной, за ее принципиальность и мнения вразрез «линии» власти! На этом фоне, становится ясна суть всех последних громких арестов и задержания членов СДПК под лозунгом борьбы с коррупцией! Это политические счеты!
Вот откуда у такого морального урода есть совесть и честь!?