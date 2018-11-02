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У Алмазбека Атамбаева де-юре неприкосновенности нет?

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- Виктория Григоренко
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В Конституции 2010 года, по которой "живет" Алмазбек Атамбаев, нет нормы о неприкосновенности экс-главы КР. То есть, если бы я был Генпрокурором, то смог бы спокойно привлечь его к ответственности. Об этом VB.KG рассказал депутат ЖК Исхак Масалиев.

По словам парламентария, завести на экс-президента уголовное дело можно было уже за то, что он, будучи на должности главы КР, наложил резолюцию на хозяйственные документы по ТЭЦ.

- А это прямое превышение должностных полномочий. Сослаться на "обратную силу" и "сроки давности" тоже не получится. Так как речь идет не о применении меры наказания, а о привлечении к ответственности. Поэтому, при желании, сделать это можно уже сегодня. Однако у юристов очень много мнений по этому поводу, - отметил Масалиев.

Что же касается инициативы по отмене неприкосновенности экс-президента в ЖК, то к этому вопросу парламентарий надеется вернуться уже на следующей неделе.

- Проблема лишь в том, что представители комитета, который должен был рассматривать вопрос о лишении неприкосновенности, находятся в смущенном состоянии после вынесения решения Конституционной палатой. Она дала двоякое толкование, как это следует делать. Мы же предлагали простой путь – просто убрать эту норму. Однако, думаю, что в ближайшую неделю мы будем настаивать на скорейшем рассмотрении этой темы. Так как инициатива есть, а все сроки по ней давно прошли. Но, хочу отметить, что отдельно прописывать там ответственность Атамбаева мы не будем. Мы предлагаем просто привести эту норму в соответствие с Основным законом КР. Более того, в 2011 и в 2014 году власть сама хотела избавится от этой нормы, но затем отказалась. Но мы отклонять эту инициативу точно не собираемся, - заключил Исхак Абсаматович.


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URL: https://www.vb.kg/374729
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Исхак Масалиев, Конституционная палата, Конституция, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
bischof boßmann
02.11.2018, 18:08
Карма: +13
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 26
Минусов: 13
Комментариев: 66

Товарищ сын первого секретаря ЦК КП Киргизии Масалиева Абсамата , а как насчет снятия неприкосновенности с депутатов Жогорку Кенеша , в котором состоите и вы ? Или вы среди равных ,каковым должен быть Атамбаев, себя не причисляете ,иными словами ,вы равнее - равных ! Вы есть особая каста , да ? Помнится в предвыборный период громче всех кричали о снятии неприкосновенности с депутатов ЖК , сейчас тихим сапом все забыли ! Нехорошо товарищ маленький Масалиев !

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bischof boßmann
02.11.2018, 18:16
Карма: +13
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 26
Минусов: 13
Комментариев: 66

Я более чем уверен в том , что травлю Атамбаева организовали и руководите именно вы , товарищ Масалиев !

Придет время и вы предстанете перед судом народа и Бога !  Все беды народа от вас - от большевиков ! (Здесь матершинное слово !)

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