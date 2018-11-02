Жээнбеков: Наша цель - защита инвесторов от судебного произвола

"Наша цель - защита инвесторов и собственности от судебного произвола. В скором времени в государственных органах начнет работу институт бизнес-омбудсмена в целях защиты прав предпринимателей. Денежные ресурсы крупных финансовых институтов страны направлены на стимулирование проектов в регионах", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 ноября на открытии Араванского цементного завода в рамках своей двухдневной рабочей поездки в Ошскую область.

Он подчеркнул, что государственная политика будет направлена на создание условий жизни и стимулирование проектов реального сектора экономики в регионах страны.

Глава государства отметил, что ему хорошо знакома история этого завода, так как в 2015 году, когда он был уполномоченным представителем Правительства в Ошской области, к нему обратился депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев, рассказал о строительстве завода и попросил оказать содействие. Будучи премьер-министром страны, строительство завода также было под контролем Сооронбая Жээнбекова.

"Сегодняшнее событие является очень важным в жизни нашего государства. Этот завод в будущем станет одним из флагманов промышленности страны. С запуском таких крупных предприятий создаются новые рабочие места. В ходе строительства завода около 1000 местных жителей были обеспечены работой, с началом работы завода будет создано более 450 новых рабочих мест", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что строительство этого завода стало одной из лучших инициатив в Год развития регионов, поздравив с этим знаменательным днем всех, кто имел причастность к реализации данного проекта - инициаторов, компаний, зарубежных партнеров за их вклад в развитие экономики Кыргызстана, улучшение жизни населения.

"На строительство завода в общем было потрачено 86 млн долларов. Это строительство можно назвать интернациональным, а предприятие заводом дружбы, партнерства и доверия друг к другу, так как в реализации проекта участвовали пять стран - банки и предприниматели Китая, России, Турции, Голландии и Кыргызстана", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Поддержали проект такие компании и банки, как Кыргызско-Российский Фонд развития, Тяньжиньский цементный институт корпорации Синома, компания Нанжин Лонг-В энержи консервейшн инжиринг, Демир Кыргыз Интернешнл банк, Демир Халк Банк Голландия. ОсОО "Араванский цементный завод" вложил около 48 млн долларов собственных средств.

Касаясь государственных инициатив по поддержке бизнеса, Глава государства отметил, что за последнее время сделано многое для устранения существующих препятствий для предпринимателей.

На сегодняшний день созданы благоприятные условия для ведения бизнеса. Упрощена процедура регистрации предпринимателей, что составляет не более 3 дней. В регионе создан самый либеральный налоговый режим с пониженными налоговыми ставками. А новые предприятия освобождены от проверок фискальных органов сроком на три года.

Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул, что ни одно новое предприятие не должно приносить вред экологии, окружающей среде. Чистая экология является национальным богатством страны. Эксперты отмечают, что Араванский цементный завод является одним из экологически чистых предприятий, так как имеет 16 воздухоочистительных фильтров и еще два дополнительных больших фильтра, что исключает выброс вредных веществ в окружающую среду.

Справочно:

Араванский цементный завод ежегодно будет производить 1 млн тонн цемента. Выплаты в государственную казну и местный бюджет составят более 400 млн сомов в виде налоговых и социальных поступлений. Будет полностью решено обеспечение цементом юга Кыргызстана. Завод оснащен современным технологичным оборудованием, полностью автоматизирован, все технологические процессы управляются с Центрального сервиса.