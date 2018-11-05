Сайдулла Нышанов главе Соцфонда: Бог даст, будете премьер-министром

Депутат Сайдулла Нышанов предсказал главе Соцфонда Медеру Ирсалиеву должность премьер-министра. По крайней мере, такой посыл им был сделан на заседании комитета ЖК по бюджету и финансам, где рассматривался законопроект "О бюджете Социального фонда Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020 -2021 годы".

По словам депутата, ранее главой Соцфонда был нынешний премьер-министр Мухамметкалый Абылгазиев.

- Медер Эсенгулович, вы должны проработать вопрос поднятия зарплат своим сотрудникам. Это очень важно. Бог даст, вы станете премьер-министром. Сегодняшний глава правительства работал как раз на вашем месте, - обратился народный избранник к главе Соцфонда.

Отметим, депутат от фракции "Ата Мекен" Сайдулла Нышанов в ноябре 2017 года предложил присвоить уходящему президенту Алмазбеку Атамбаеву звание Героя Кыргызстана, что и было вскоре сделано.