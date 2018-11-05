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Чубак Жалилов намерен судиться за срамной фотошоп. Но с кем?

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- Бакыт Стамов
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Скандально известный проповедник и экс-муфтий Чубак ажы Жалилов намерен судиться с авторами фотографии, на которой он якобы прикрывает рукой гениталии статуи обнаженного мужчины. Об этом редакции VB.KG сообщил его адвокат Акин Токталиев.

По его словам, сейчас он готовит документы для подачи их в судебные органы.

- Это безусловно фотошоп, который компрометирует моего клиента. Так это нельзя оставлять. Чубак ажы Жалилов известный религиозный деятель, и подобная провокация не должна остаться безнаказанной, - сказал Токталиев.

Отметим, что фото, где Чубак ажы Жалилов якобы прикрывает рукой пах статуи обнаженного мужчины (где-то в Европе), появилось в сети около года назад. Правда, за это время никаких заявлений об отстаивании своих чести и достоинства в суде со стороны экс-муфтия не было. Как и независимой экспертизы, является ли это фото смонтированным, или оригинальным.

Собственно сейчас, спустя столько времени, судя по всему будет сложно выяснить, кто автор этого т.с. художественного произведения.

Отметим, согласно личной странице Чубака ажы Жалилова в соцсетях он действительно побывал в Стокгольме в сентябре 2017 года, где на нем были синяя куртка и калпак.


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URL: https://www.vb.kg/374754
Теги:
памятник, религия, суд, Кыргызстан, Чубак ажы Жалилов
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