Тюлеев про долг Атамбаева: Если опять кинет, то я напишу об этом

Экс-президент Алмазбек Атамбаев должен ныне покойному отцу экс-мэра Наримана Тюлеева значительную денежную сумму. Об этом редакции VB.KG подтвердил сам бывший градоначальник.

О какой сумме идет речь, Тюлеев уточнять не стал.

- Речь идет о большой сумме, но он попросил дать ему время, чтобы разобраться. Если опять кинет, тогда я напишу об этом. Все еще впереди, - многозначительно сообщил VB.KG Нариман Ташболотович.

Напомним, ранее в своем интервью газете "Де факто" Нариман Тюлеев заявил, что при встрече с экс-президентом в самолете в первую очередь напомнил последнему о денежном долге перед его отцом.

"Он мне сказал, что отправил деньги мне через Сталбека Молдалиева, и когда узнал, что я никого не видел и тем более деньги не получал, то попросил дать ему время разобраться. Кроме того, Атамбаев доводится окул-ата (посаженый отец - прим. ред.) этому Сталбеку Молдалиеву, который также числится кандидатом в депутаты от СДПК", - заявил он изданию.

Отметим, в списке кандидатов в депутаты от партии СДПК действительно числится некий Сталбек Молдалиев, который ранее успел засветиться в СМИ. Так, по словам Наримана Тюлеева, у него с Молдалиевым в апреле текущего года произошел конфликт на похоронах его матери, где последний вел себя очень развязно и нагло.

На момент подготовки материала представители Алмазбека Атамбаева для комментариев были недоступны.