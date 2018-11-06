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Тюлеев про долг Атамбаева: Если опять кинет, то я напишу об этом

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- Бакыт Стамов
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Экс-президент Алмазбек Атамбаев должен ныне покойному отцу экс-мэра Наримана Тюлеева значительную денежную сумму. Об этом редакции VB.KG подтвердил сам бывший градоначальник.

О какой сумме идет речь, Тюлеев уточнять не стал.

- Речь идет о большой сумме, но он попросил дать ему время, чтобы разобраться. Если опять кинет, тогда я напишу об этом. Все еще впереди, - многозначительно сообщил VB.KG Нариман Ташболотович.

Напомним, ранее в своем интервью газете "Де факто" Нариман Тюлеев заявил, что при встрече с экс-президентом в самолете в первую очередь напомнил последнему о денежном долге перед его отцом.

"Он мне сказал, что отправил деньги мне через Сталбека Молдалиева, и когда узнал, что я никого не видел и тем более деньги не получал, то попросил дать ему время разобраться. Кроме того, Атамбаев доводится окул-ата (посаженый отец - прим. ред.) этому Сталбеку Молдалиеву, который также числится кандидатом в депутаты от СДПК", - заявил он изданию.

Отметим, в списке кандидатов в депутаты от партии СДПК действительно числится некий Сталбек Молдалиев, который ранее успел засветиться в СМИ. Так, по словам Наримана Тюлеева, у него с Молдалиевым в апреле текущего года произошел конфликт на похоронах его матери, где последний вел себя очень развязно и нагло.

На момент подготовки материала представители Алмазбека Атамбаева для комментариев были недоступны.


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URL: https://www.vb.kg/374761
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, долг, конфликт, политика, самолеты, СДПК
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Комментарии
Мирбек Бахрамов
06.11.2018, 10:08
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 2

У меня иногда ощущение, что Тюлень так и будет хайповать на Атамбаеве, духу то не хватает прыгать на Жээнбековых, боится. 

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Читатель Вечерки
06.11.2018, 10:54
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 179
Минусов: 181
Комментариев: 117

Сталбек Молдалиев кинул Атамбаева на бабки. Хороший окул-бала у Атамбаева !

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