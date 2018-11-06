На "Джунде" китайские рабочие "в черную" получают больше, чем местные

Сегодня, 6 ноября, стало известно о приостановке нефтеперерабатывающего завода "Джунда". Об этом рассказал на заседании правительства министр экономики КР Олег Панкратов.

Причиной подобного решения, по словам руководителя ведомства, стала критическая ситуация на НПЗ и судебные разбирательства.

Ранее в редакцию VB.KG обратились двое рабочих данного НПЗ. По их словам, происходящее на стратегическом объекте, расположенном близ Кара-Балты, все больше напоминает "пороховую бочку".

- Рабочие из числа местного населения, которые трудятся на "Джунде", лишены всяческих прав, - рассказывает редакции бывший глава профсоюза Нурбек Сулайманов. – Не соблюдаются ни нормы Трудового кодекса КР, ни техника безопасности, ни даже обещания, данные инвестором нашим властям и депутатам. Меня уволили после того, как я стал добиваться от инвестора выполнения обещаний по повышению зарплаты, более дешевому топливу для тех, кто работает на НПЗ и введения выплат за вредность. Также нами был поднят вопрос и об удержании членских взносов, взимаемых с рабочих в профсоюз. Причем выгнали меня так, что я даже не успел забрать свои вещи из рабочего кабинета.

По словам другого уволенного с китайского НПЗ сотрудника – слесаря-механика Искендера Мамыркулова, не дают результатов и многочисленные жалобы в прокуратуру, Госэкотехинспекцию и другие госорганы.

- Их ответа мы дожидаемся уже больше двух месяцев. В августе месяце я уже обращался к президенту с заявлением о происходящем на "Джунде" беспределе. После этого меня сначала лишили премии, а затем 11 сентября и вовсе уволили с работы. Мотивируют это тем, что у нас существуют функциональные обязанности, которых мы не видели, но должны выполнять, - сетует Мамыркулов.

Бывший рабочий завода напомнил о ситуации, произошедшей на "Джунде" в марте нынешнего года.

- Предел терпению наступил 21 марта. Этот день был объявлен по Трудовому кодексу КР праздничным выходным. Предусмотрен он был приказом по заводу. Однако начальник цеха нам заявил, что тот, кто не выйдет на работу, будет автоматически уволен. Это вылилось в небольшую забастовку работников ремонтного цеха, и чуть не закончилось для нас увольнением. Хочу сразу отметить, что нормы ТК КР и прочие кыргызстанские законы на территории НПЗ не действуют. Сотрудники - кара-балтинцы там как рабы. Их оскорбляют и всячески притесняют. То есть, как только захлопнулась за тобой дверь НПЗ, все – ты бесправный.

При этом, по заявлению рабочего, зарплаты на заводы для "местных" составляют 10-15 тысяч сомов плюс небольшая премия, которую надо еще заслужить.

- В итоге в месяц выходит около 20 тысяч. А вот специалисты из Китая сами признавались, что их доход в переводе на наши деньги - около 100-150 тысяч сомов "черным" налом. Еще 20 тысяч доплачивается нашей нацвалютой. Именно из этой суммы и выплачиваются налоги в пользу Кыргызстана. Мой коллега три месяца добивался, чтобы нам добавили надбавку за вредность. Два года мы писали обращения к руководству. А 13 августа по коллективному заявлению от нашего ремонтного цеха я поднимал эти вопросы и перед представителями Жогорку Кенеша. По итогам проверок "Джунде" выдано предписание о включении с 1 сентября к заработной плате надбавки за вредность в размере 15 процентов, то есть где-то 1-1,5 тысяч сомов. Недавно мне работники сообщили, что выплат нет, и вновь это вопрос они поднять не могут. То есть, руководство НПЗ незаконно "свернуло" приказ. При этом 15 октября сотрудникам завода выплатили зарплату за сентябрь без предусмотренных законами КР надбавок, - пояснил Мамыркулов.

Не выполняют китайские бизнесмены, по словам бывших сотрудников, и требования по обеспечению работников спецодеждой.

- Нам выдают лишь один комплект робы. А ведь мы работаем с химикатами и мазутом. Спецовка пачкается, ее приходится часто стирать. В итоге ткань изнашивается. Но вот заменять ее на другую инвесторы не торопятся. Когда я пришел с такой просьбой к руководству мне заявили, что такая форма носится четыре года. Мне пришлось принести спортивную форму с дома и, в нарушение всех правил техники безопасности, работать с легковоспламеняющимися материалами в синтетике. Другой рабочей одежды у меня не было.

Более того, когда весной этого года на НПЗ произошел очередной пожар, наши местные сотрудники даже не знали, где находятся рубильники, выключающие свет и газ. На своей страх и риск мы тушили со включенной электроэнергией. И это при том, что речь в данном случае идет о взрывоопасном объекте. Кстати, нам сначала хотели показать местоположение рубильников и правила их отключения, но затем китайцы посовещались и передумали, запретив нам туда и вообще входить. К слову сказать, последнее возгорание тушили именно местные рабочие. Китайцы, узнав, что загорелось оборудование, попросту бросились бежать. Трагедии удалось избежать лишь чудом. Случись взрыв, пострадал бы все город Кара-Балта и близ расположенные с НПЗ населенные пункты, - возмущается Искандер.

Несмотря на изначальную договоренность с рабочими о дальнейшем обучении, это также не делается. Новое оборудование осваивают лишь китайцы, утверждает рабочий.

- Сначала нас отвозили для якобы обучения в КНР. Но лишь для отвода глаз. Их сотрудники из Поднебесной открыто говорят нам, что начни мы вас учить, сами останемся без дохода. В итоге местные у них лишь на "подхвате". Все наши попытки добиться справедливости ни к чему не привели. Китайское руководство открыто заявляло нам, что жалуйтесь куда хотите, у нас все суды и госорганы куплены. К этой мысли склоняет и тот факт, что никакой реакции по НПЗ после стольких жалоб и заявлений рабочих не дают ни Госэкотехинспекция, ни прокуратура, ни местное МСУ, ни даже представители ЖК. Последние были у нас на выездном заседании. Я им открыто рассказал, что происходит на заводе. Они пообещали разобраться, а инвесторам сказали, что если на меня будет оказываться давление, примут меры. В итоге меня уволили. А когда я обратился за помощью к парламентариям, они меня проигнорировали. То есть китайцы попросту плюют в лицо нашему ЖК, - заверил Мамыркулов.

При этом ни о какой модернизации, о которой все чаще поднимается вопрос в парламенте, на НПЗ "Джунда" речи не идет.

- Не исполняются и требования экологической безопасности. Но вопрос в другом, почему на это, как и на свой народ, так равнодушно смотрят отечественные власти. И как добиться справедливости тем, кто был уволен несправедливо, - вопрошают в заключении беседы бывшие сотрудники китайского нефтеперерабатывающего завода.