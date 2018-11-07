Платные парковки в Бишкеке: где, чьи, и сколько будут стоить?

В Бишкеке муниципальные парковки вновь станут платными, а управлять ими будут те, кто предложит большую стоимость на аукционе. Об этом стало известно накануне в ходе планерки столичной мэрии под руководством первого вице-мэра Алмаза Бакетаева.

С его слов, со временем в городе будут установлены единые правила пользования парковками.

Подробнее об этом рассказал начальник МП "Бишкекглавархитектура" Асхат Тулебердиев.

- Отсутствие нормативно-правовых актов, контроля за парковками приводит к созданию аварийных ситуаций на дорогах, к большим заторам и сужению проезжей части, - констатировал он.

Потому, отметил чиновник, проект пользования парковками разрабатывался с учетом сложившейся ситуации на дорогах.

Так, для начала вводится само понятие "платных парковок", далее уточнены схемы, указаны границы будущих автостоянок, которые будут опубликованы на сайте мэрии.

К примеру, зона "1" ограничена улицами Молодая Гвардия, Фрунзе, Ибраимова, все платные парковки вокруг рынков, минирынков, торговых центров.

Далее паркинги будут выставлены на торги.

- Предметом торгов будет исключительно право на заключение договора по организации платной парковки и стоянки. Победителем торгов объявляется участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость. Он заключает договор с уполномоченным органом и становится "управляющим". Контроль за процедурами возлагается на комиссию, состоящую из представителей муниципальных служб и утвержденную мэрией, - сообщил Асхат Тулебердиев.

Победитель обязан обеспечить минимальные требования по обустройству платных парковок и стоянок.

- Парковки должны быть оборудованы соответствующим знаком "платная парковка", разметкой парковочных мест, дополнительными информационными табличками, а также средствами, обеспечивающими безопасность и сохранность транспортных средств. Это техника для видеонаблюдения, сферичные зеркала, ограждения по периметру, помещение для охраны, автоматический шлагбаум и т.д. На управляющего возлагается содержание парковки -благоустройство, уборка территории, контроль за передвижением транспорта на участке, соблюдение ПДД водителями, - подчеркнул глава МП.

Устанавливаются и правила пользования стоянок.

- В случае несоблюдения ПДД на парковке или неоплаты, управляющий вправе удержать автомобиль нарушителя с помощью блокирующих средств. А также транспортировать машину на специализированную стоянку, - поведал Тулебердиев.

И об оплате. Парковки будут круглосуточными, оплачивать их можно будет наличными.

Если машина простояла на паркинге менее часа, то оплата взимается за полный час. Если более – начисляются установленные суммы. А именно:

- К примеру, сумма за первый час в зоне "1" установлена в 30 сомов. Второй и последующие часы – 20 сомов. В целом за хранение транспортных средств на платной стоянке предлагается установить тариф в размере 50 сомов в сутки независимо от зоны, - заключил начальник "Бишкекглавархитектуры".

Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев отметил, что предложенный проект не окончательный. Поэтому в него еще можно вносить изменения как депутатам, так и профильным службам. Кроме того, новые правила парковок будут проходить общественное обсуждение.

Окончательный вариант будет утверждать Бишкекский горкенеш, когда именно, еще неизвестно.

Отметим, в Бишкеке уже был запущен проект "платной парковки" на улице Шопокова, где с владельцев авто взимают за стоянку 40 сомов. Однако, как сообщили в мэрии, между управляющим (победителем конкурса) и столичным управлением земельных ресурсов возникли противоречия. Которые, возможно, разрешит лишь суд.