Нацкорпорация "Китайское Золото" собирается и дальше инвестировать в КР

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с заместителем генерального директора Китайской Национальной золотодобывающей корпорации "Китайское Золото" Цзян Лян-Ю.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки к предстоящему в декабре текущего года запуску обогатительной фабрики "Кичи-Чараат" в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что Правительство уделяет особое внимание вопросам защиты инвестиций и всегда поддерживает добросовестных инвесторов, которые намерены работать в Кыргызстане в соответствии с законодательством и при соблюдении всех экологических норм и требований.

"Китайская Народная Республика является нашим стратегическим партнером, добрым соседом и близким другом, кыргызско-китайское сотрудничество находится на очень высоком уровне", - отметил Премьер-министр, отметив плодотворность состоявшегося летом государственного визита Президента Сооронбая Жээнбекова в Китай.

В свою очередь Цзян Лянь-Ю сообщил, что все работы по подготовке к успешному вводу в эксплуатацию обогатительной фабрики ЗАО "Кичи-Чаарат" будут завершены в декабре текущего года и поблагодарил Правительство Кыргызской Республики за оказываемое содействие.

Также он рассказал Премьер-министру о дальнейших планах компании по инвестированию в другие сектора экономики.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что благодаря проводимой работе по созданию благоприятных условий для инвестиций, в Кыргызстане открываются новые производственные объекты и реализуется целый ряд важных инвестиционных проектов, что оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов и экономики в целом.

Справочно: В разработку месторождения Куру-Тегерек уже инвестировано 10,5 млрд сомов, создано около 500 рабочих мест. После запуска обогатительной фабрики компания намерена и дальше увеличивать объем инвестиций и количество рабочих мест.