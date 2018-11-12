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Еще неизвестно, как будут распределяться деньги от "Безопасного города"

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- Екатерина Улитина
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Российская компания АО "ВЕГА" будет получать от 112 до 220 сомов с каждого оплаченного штрафа за нарушение ПДД.

Об этом после подписания договора о реализации первого этапа проекта "Безопасный город" сообщил председатель Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев.

По его словам, компания будет получать фиксированные суммы независимо от суммы штрафа. Остальная сумма будут оставаться у кыргызской стороны. Правда, пока не ясно, как будут распределяться деньги.

- Распределение суммы собранных штрафов будет определять постановление правительства. Пока оно не принято, - сказал Шаршембиев.

Он также добавил, что доход от проекта "Безопасный город" будут получать Мэрия Бишкека, МВД и ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/374819
Теги:
ГКНБ, Госагентство связи, МВД, ДТП, правительство, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, Шаршембиев Бакыт
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Комментарии
Месний .
12.11.2018, 13:06
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Комментариев: 9

Нашим бы только деньги считать. Одни барыги и ворюги у власти. Вот потому что все никак не могут определиться кто будет получать деньги и сколько получать, вот поэтому все и не запустят Безопасный город.  А он ведь нужен в первую очередь для обеспечения безопасности на дорогах.

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