Еще неизвестно, как будут распределяться деньги от "Безопасного города"

Российская компания АО "ВЕГА" будет получать от 112 до 220 сомов с каждого оплаченного штрафа за нарушение ПДД.

Об этом после подписания договора о реализации первого этапа проекта "Безопасный город" сообщил председатель Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев.

По его словам, компания будет получать фиксированные суммы независимо от суммы штрафа. Остальная сумма будут оставаться у кыргызской стороны. Правда, пока не ясно, как будут распределяться деньги.

- Распределение суммы собранных штрафов будет определять постановление правительства. Пока оно не принято, - сказал Шаршембиев.

Он также добавил, что доход от проекта "Безопасный город" будут получать Мэрия Бишкека, МВД и ГКНБ.