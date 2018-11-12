Мораторий на охоту уничтожит снежного барса?

Когда-то снежный барс для жителей Кыргызстана был не более, чем большим красивым диким животным, которое можно было увидеть разве что на почтовых марках, в учебниках биологии или в документальных фильмах. Такого бешенного ажиотажа вокруг барса не было. Сегодня же илбирс – практически национальный символ. Стилизованное изображение снежного барса стало украшением III Всемирных игр кочевников, в стране на наивысшем уровне проходят конференции с участием международных участников, круглые столы по защите этого вида. И это, безусловно, правильно. Редкие животные должны быть обеспечены государственной и общественной защитой, должны быть использованы все адекватные, эффективные инструменты для достижения максимального эффекта.

К сожалению, не все действия "защитников" снежного барса можно назвать таковыми.

Такой вывод можно сделать исходя из законодательной инициативы, которую пытаются протащить уже второй раз. Речь идет о моратории на охоту на некоторые виды животных Кыргызстана, являющиеся кормовой базой снежного барса, до 2030 года.

VB.KG разбирается, что не так с этой инициативой.

В мае этого года стало известно, что Департамент охраны и использования природных ресурсов Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства переименуют в Департамент сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий. Об этом, в частности, гласит постановление правительства от 7 мая.

В рамках этого постановления Госагентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства поручено реорганизовать путем слияния 42 лесных хозяйства и 8 лесничеств ГАООСиЛХ с образованием на их базе 33 лесных хозяйств, с сокращением 84 штатных единиц административно-управленческого персонала и 17 штатных единиц технического и обслуживающего персонала.

Как говорится в постановлении, делается это в целях снижения бюджетных расходов на содержание государственного сектора Кыргызстана.

Кто же этот "технический и обслуживающий персонал", который сократило правительство? В рамках деятельности "Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий" речь идет, в частности, о егерях, охотоведах и лесниках. Собственно говоря, тех самых людях, которые были призваны охранять и сохранять биоразнообразие.

Следует понимать, что и прежнего количества государственных технических сотрудников не хватало. Кто же восполнял этот кадровый пробел и по сей день выполняет этот функционал?

Возможно, для кого-то это станет сюрпризом, но вся эта огромная нагрузка лежала и лежит до сих пор на объединениях охотников и рыболовов. И в правительстве об этом прекрасно осведомлены. Вопрос в другом, почему этот факт "забыли" инициаторы законопроекта о моратории на охоту. Что случится, если его все же примут?

По словам председателя Общественного Объединения Чуй-Бишкекского общества охотников и рыболовов Евгения Катулевского, который согласился разъяснить некоторые моменты нашей редакции, мораторий станет губительным как для архаров, козерогов, так и для тех же самых снежных барсов.

- К сожалению, в обществе сложился такой стереотип, что охотники – это какие-то отмороженные убийцы, которые только и делают, что бегают по лесам и горам и стреляют во все, что движется. Но в таком утверждении нет никакой логики. Охотники-любители, как и профессионалы, люди в этой сфере не случайные. Каждый обязан пройти прописанную законом подготовку, сдать экзамен на получение охотничьего удостоверения, пройти несколько разрешительных этапов. Все это делается как раз,для сохранения популяции биологических видов, обитающих на территории нашей республики. Вся деятельность, все передвижения охотников очень жестко и, кстати, легко отслеживаются, перепроверяются. Нельзя просто так выйти в горы и начать охоту на кого захочется. В этом плане законодательство на сегодняшний день прописано достаточно грамотно. При этом штрафы за нарушение действующих правил очень серьезные Вплоть до лишения свободы по некоторым пунктам, - напоминает Евгений Юрьевич.

И здесь следует понимать, продолжает собеседник редакции, что охотничьи объединения, как и частные фирмы, заинтересованы в том, чтобы популяции животных, птиц росли.

- Именно мы и выполняем основную функцию по защите и охране биоразнообразия, занимаемся учетом животных. Если говорить о нашем объединении, а это Сокулукские, Аламединские и Иссык-Атинские охотничьи угодья, это порядка 373 тысяч га (!) – их охраняет 13 егерей и 55 нештатных инспекторов. Финансирование этой деятельности осуществляется за счет наших членских сборов, - уточняет Катулевский.

Помимо борьбы с браконьерами, егеря и инспектора проводят разъяснительную работу среди местных жителей, которые тоже порой "забывают" о том, что просто так отстреливать тех же архаров или козерогов нельзя.

- И конечно же, мы ведем подкормку животных в особо суровые зимы. И безотносительно погодных условий – делаем закладку солонцов. Все это, повторюсь, для улучшений условий для размножения и сохранения видов. В том числе и тех, которые являются так называемой кормовой базой для снежных барсов. Если будет принят мораторий на охоту, наше существование станет бессмысленным. И естественно, никто нашу работу выполнять не будет. Это огромные средства, которых у государства нет, - констатирует председатель Объединения.

Более того, продолжает Евгений Юрьевич, мораторий буквально станет зеленым светом для браконьеров. Если охотники строго следуют действующему законодательству, проходят процедуры получения лицензий и оплачивают их, то браконьерам на все это просто наплевать. Единственный сдерживающий для них фактор – как раз-таки егеря и члены охотничьих объединений.

Но это еще не все опасности и подводные камни обсуждаемого моратория.

Какой в действительности экономический ущерб понесет государство от принятия этого законопроекта? Кто представляет реальную угрозу для кормовой базы снежных барсов? Кто на самом деле стоит за инициативой запрета охоты? Что по этому поводу думают настоящие экологи?

Обо всем этом читайте в следующих материалах VB.KG

P.S. Особо призываем обратить внимание на наши публикации депутата парламентской фракции "РАЖ" Экмата Байбакпаева, который в этом году выступил активным лоббистом моратория. Вполне вероятно, что будучи по образованию филологом-экономистом народный избранник просто лишен объективной информации по этому вопросу.