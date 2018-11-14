Кумтор приступил к добыче сырья из руды с высоким содержанием золота

Президент и Главное должностное лицо Центерры, Скотт Перри прокомментировал итоги работы "Кумтора" в третьем квартале 2018 года.

Он отметил, что "все наши производственные участки завершили квартал без единого случая травматизма, и мы продолжаем вторую фазу нашей программы безопасности Work Safe - Home Safe, стремясь к нашей цели: нулевому уровню травматизма на рабочем месте.

В течение квартала и с опережением графика работ Кумтор вышел в зону SB центрального участка карьера, где залегают руды с высоким содержанием золота, и приступил к добыче и переработке сырья оттуда. В результате, Кумтор перевыполнил плановые показатели за квартал, произведя свыше 122 тысяч унций золота при совокупных расходах на содержание основных фондов (до выплаты налогов) в размере $662 долларов за одну унцию реализованной продукции.

После публикации наших доходов за третий квартал Центерра увеличила годовой план производства золота на руднике Кумтор до 490-510 тысяч унций, а по компании в целом - до 665-705 тысяч унций. Кроме того, мы ещё больше снизили порог ожидаемых совокупных расходов на поддержание основных фондов из расчёта сопутствующего продукта (до вычета налогов) на Кумторе - до 700-750 долларов, а для Маунт Миллиган - до 825-875 долларов за одну унцию реализованной продукции, что в целом по Центерре составит 782-829 долларов", - говорится в официальном релизе компании.