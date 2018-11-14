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В Бишкеке участковые спасли девушку, прыгнувшую в БЧК с моста

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- ВБ
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Участковые инспектора милиции ГОМ-5 УВД Первомайского района г.Бишкек старший лейтенант милиции Шайырбек Усупбаев и младший лейтенант милиции Урманбетов Азамат спасли девушку которая, прыгнула с моста.

Сегодня, 14 ноября, на пульт "102" поступил вызов о том, что девушка пытается спрыгнуть с моста в БЧК

Как рассказали сотрудники милиции, они подошли к БЧК около двух часов дня, и увидели девушку, которая уже была в воде. Сотрудники милиции не раздумывая бросились за ней.

Девушке была оказана первая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Молодцы!


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URL: https://www.vb.kg/374883
Теги:
ГУВД, попытка суицида, суицид, Бишкек
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