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Президент предлагает усилить участие государства в делах религий

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- Екатерина Улитина
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков, выступая с речью на Международной конференции "Ислам в современном светском государстве", предложил усилить роль государства в делах религий.

Он отметил, что за годы независимости Кыргызстан сформировался как многорелигиозная и многоконфессиональной страна. Религия стала играть важную созидательную роль в общественной и культурной жизни общества. При этом возникли и проблемы:

- Пользуясь свободой появилось много сект, мазхабов и ответвлений. Цель некоторых из них остаётся нам непонятной. Они пытаются вмешиваться в политику, есть те, кто отрицает достижения науки и искусства последних лет. К сожалению, нашлись и те, кто призывает к экстремизму и терроризму, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент предложил участникам конференции обсудить несколько предложений для решения этих проблем.

- Госорганы обязаны заботиться о сохранении разнообразия. Мы выглядим по-разному, говорим на разных языках и исповедуем разные религии, но мы являемся кыргызстанцами, одним народом, и мы должны сохранить это достояние. Но межрелигиозное согласие не придёт само собой, ни одна организация в одиночку не сможет добиться этого. Государство должно укреплять межконфессиональное согласие между верующими и теми, кто не относит себя к религии. Для этого участие государства в делах религии должно быть больше, чем сейчас, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Международная конференция "Ислам в современном светском государстве" будет проходить в Бишкеке 15 и 16 ноября.


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URL: https://www.vb.kg/374888
Теги:
ислам, наука, президент, религия, экстремизм, терроризм, культура, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Алтынбек Ынтымаков
15.11.2018, 14:37
Карма: +44
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 59
Минусов: 15
Комментариев: 31

Распространение религиозного мракобесия в Кыргызстане, рост приверженцев фундаменталистских исламистов, антинаучных взглядов – это действительно серьёзная угроза кыргызскому обществу. Если государству не противостоять дальнейшей арабизации и мракобесии, то нашему развитию, нашей системе образования, культуре, развитию искуства просто развалится. Деградация кыргызской молодежи, особенно среди исламских религиоманов идёт по всем направлениям. Все они стали отрицать научную развитию общества. Если так продолжится Кыргызстан станет вторым Афганистаном и Пакистаном.

+1
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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
15.11.2018, 14:45
Карма: -20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 69
Минусов: 89
Комментариев: 59

Али Рашида Абдуллы Али Альнуайми, главы Департамента образования и знаний Абу-Даби (ОАЭ), в цивилизованном мире все должны отстаивать мирное сосуществование. Он призвал начинать воспитание и обучение любви и толерантности с первых классов, чтобы у властей Кыргызстана был план по борьбе с экстремизмом.

Не позволяйте никому приезжать в Кыргызстан и продвигать свой ислам. Создайте свой кыргызский ислам. Национальная идентичность — та самая ответственность, которая лежит на плечах улемов Кыргызстана, чтобы не было государства в государстве.

+2
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Жалоба модератору
Акмаанай Төлөгөнова
15.11.2018, 14:48
Карма: -19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 85
Минусов: 104
Комментариев: 85

По большому счету, по предвыборнымобещаниям президент работает нормально. Ведь необходимо развивать регионы,

повышать заработную плату и экономику в целом, а иначе народ просто не поверит.

Народ поверит только тогда, когда ощутит влияние президента, когда будут

невысокие кредиты, и появится работа. Ведь имидж президента - это его близость

к народу.

0
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Жалоба модератору
Бекчоро Жолдошов
15.11.2018, 14:49
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 22
Комментариев: 12

Динди көзөмөлсүз калтырууга болбойт. Президент айткандай динде мамлекеттин көзөмөлүн күчөтүү зарыл. Динди ынтымак биримдик үчүн пайлаланып элди бириктиретурган күч катары мамлекет колго алышы керек.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
15.11.2018, 15:04
Карма: +22
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Плюсов: 46
Минусов: 24
Комментариев: 50

Ни одна религия не наносит Кыргызстану такого вреда, как всего лишь один высокопоставленный коррупционер.  Я, например, знаю одного, который недавно судился с Кыргызстаном и подписал-таки договор с российской компанией "Вега". Он нанес ущерб в миллиарды сомов "Кыргызтелекому", РПО РМТР, операторам связи, бюджету.  Почему-то президент ничего не хочет рассказывать про этого чиновника, которого он сам с премьером и назначал на должность.

Все эти религии - это цветочки по сравнению с нашими коррупционерами. Может президенту лучше сконцентрироваться на коррупционерах, а не распылять свое время на какие-то мелочи жизни ? Тем более разгул коррупции, неприкрытое взяточничество, глупость чиновников лишь только усиливает влияние религий на народ.

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Жалоба модератору
Руслан Дооктолов
15.11.2018, 15:09
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Плюсов: 2
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Комментариев: 3

Конституция Кыргызстана. Статья 7.

1. В Кыргызской Республике никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религия и все культы отделены от государства.

3. Запрещается вмешательство религиозных объединений и служителей культов в деятельность государственных органов.

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Жалоба модератору
Руслан Дооктолов
15.11.2018, 15:11
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Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 3

Акмаанай Төлөгөнова

По большому счету, по предвыборнымобещаниям президент работает нормально. Ведь необходимо развивать регионы,

повышать заработную плату и экономику в целом, а иначе народ просто не поверит.

Народ поверит только тогда, когда ощутит влияние президента, когда будут

невысокие кредиты, и появится работа. Ведь имидж президента - это его близость

к народу.

Набор слов от Акмаанай, а на самом деле, положение регионов за год не улучшилось. Сёла и ПГТ с регулярно отключаемым светом, с проблемной канализацией, с ужасным качеством воды или её отсутствием. С Жээнбековым в наши будни вернулись веерные отключения и он заговаривает зубы заигрыванием с ДУМК.

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Жалоба модератору
Сагын Жолдошев
15.11.2018, 15:15
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 26
Минусов: 10
Комментариев: 11

Народ в качестве "веры" слепо перенимают арабские обычаи, традиции, и их законы. Все это приводит к уничтожению кыргызской самобытности. Появится новые фанаты, фундаменталисты, которые в будущем станут не управляемыми. Самые опасные люди это исламские фанаты, которые думают, что только их мнения правильное и окончательное.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
15.11.2018, 15:27
Карма: +22
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Плюсов: 46
Минусов: 24
Комментариев: 50

Президент мог бы рассказать об отрицательном влиянии глобального потепления, озоновых дырах, СПИДе и прочих страшилках. Но есть задача, с которой надо бороться в первую очередь - коррупция.

Все обещания Акаева, Бакиева, Атамбаева о борьбе с коррупцией оказались сказками. Теперь президент - Жеенбеков. Он тоже рассказывал во время выборов о 35 коррупционерах, но мы до сих пор не знаем их фамилий. Если подумать, Жеенбекова к власти привели те же властные структуры, которые управляли Кыргызстаном в предыдущие годы. Без административного ресурса президентом был бы другой человек. А что такое административный ресурс ? Это чиновники, в том числе те же казнокрады, которые двигали "своего" человека, чтобы быть при новом президенте в безопасности.

Действия президента, как и эта речь, вызывают недоумение и разочарование. Впрочем, ожидать чего-то другого наверное, было бы наивно. 

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
15.11.2018, 15:36
Карма: +22
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Плюсов: 46
Минусов: 24
Комментариев: 50

Сагын Жолдошев

Народ в качестве "веры" слепо перенимают арабские обычаи, традиции, и их законы. Все это приводит к уничтожению кыргызской самобытности. Появится новые фанаты, фундаменталисты, которые в будущем станут не управляемыми. Самые опасные люди это исламские фанаты, которые думают, что только их мнения правильное и окончательное.

В нормальном государстве с нормальным образованием можно не бояться ни религий, ни фанатиков. Проблема в том, что в Кыргызстане из-за коррупции система образования деградирует. Надо устранять причину проблему, а не пытаться бороться с его последствиями. Обнищание населения на фоне роскошной жизни чиновников - благодатная почва для развития деструктивных течений. Даже я, образованный человек, иногда думаю - были  б законы шариаты - отрубали бы руки казнокрадам и ворам !  А так - сидят в своих креслах и плевать хотели на народ.

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