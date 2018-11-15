Президент предлагает усилить участие государства в делах религий

Президент КР Сооронбай Жээнбеков, выступая с речью на Международной конференции "Ислам в современном светском государстве", предложил усилить роль государства в делах религий.

Он отметил, что за годы независимости Кыргызстан сформировался как многорелигиозная и многоконфессиональной страна. Религия стала играть важную созидательную роль в общественной и культурной жизни общества. При этом возникли и проблемы:

- Пользуясь свободой появилось много сект, мазхабов и ответвлений. Цель некоторых из них остаётся нам непонятной. Они пытаются вмешиваться в политику, есть те, кто отрицает достижения науки и искусства последних лет. К сожалению, нашлись и те, кто призывает к экстремизму и терроризму, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент предложил участникам конференции обсудить несколько предложений для решения этих проблем.

- Госорганы обязаны заботиться о сохранении разнообразия. Мы выглядим по-разному, говорим на разных языках и исповедуем разные религии, но мы являемся кыргызстанцами, одним народом, и мы должны сохранить это достояние. Но межрелигиозное согласие не придёт само собой, ни одна организация в одиночку не сможет добиться этого. Государство должно укреплять межконфессиональное согласие между верующими и теми, кто не относит себя к религии. Для этого участие государства в делах религии должно быть больше, чем сейчас, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Международная конференция "Ислам в современном светском государстве" будет проходить в Бишкеке 15 и 16 ноября.