Необходимо усилить требования при регистрации новых религиозных организаций

Президент КР Сооронбай Жээнбеков предложил пересмотреть требования к религиозным организациям при их регистрации в Госкомиссии по делам религии. Он заявил об этом, выступая на Международной конференции "Ислам в современном светском государстве" в Бишкеке.

- Одна из основных наших задач - сохранить традиционные ценности Кыргызстана. Основными конфессиями у нас считаются ислам и православное христианство. Именно они должны взять на себя больше ответственности, но и государство не должно оставаться в стороне. Нужно усилить требования при регистрации новых религиозных организаций к числу их последователей, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того глава государства подчеркнул, что исламские учебные заведения должны стать частью общей системы образования. В будущем планируется открыть исламскую государственную академию.