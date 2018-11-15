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Чиновник из ОАЭ посоветовал Кыргызстану создать национальный ислам

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- Екатерина Улитина
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Член Исполнительного совета (правительства) и председатель Департамента образования и знаний Абу-Даби Али Рашид Абдулла Али Альнуфйми посоветовал властям Кыргызстана сохранить ислам мирного сосуществования и толерантности, который исповедуют в Кыргызстане.

Чиновник из Арабских Эмиратов выступил с речью во время Международной конференции "Ислам в современном светском государстве", которая проходит 15 и 16 ноября в Бишкеке.

- Не позволяйте никому, чтобы кто-то пришел и установил вам свой ислам. Я обращаюсь к властям Кыргызстана! Нужно создать кыргызский ислам, основанный на созидании, любви и мире, - сказал арабский чиновник.

Он отметил, что за создание подобной национальной идентичности ответственны улемы Кыргызстана, которые должны действовать с властями как единый орган, чтобы не получить в итоге государство в государстве.

Отметим, Кыргызстан в религиозной сфере придерживается политики невмешательства. Религиозные лидеры не влияют на политику государства, а власти не вмешиваются в духовные дела, лишь регистрируют и отслеживают деятельность религиозных организаций.


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URL: https://www.vb.kg/374897
Теги:
ислам, ОАЭ, президент, религия, Кыргызстан, политика, Сооронбай Жээнбеков
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