В Кыргызстане стали лучше кормить школьников

"Опыт и подвижки Кыргызстана в плане организации горячего питания были отмечены на международных площадках. Сейчас мы поднимаем вопрос и по созданию у нас в республике ресурсного центра для всей ЦА". Об этом в рамках пресс-тура в Краснореченскую среднюю школу сообщила министр образования КР Гульмира Кудайбердиева.

Министр отметила, что горячее питание - важный элемент в поддержании сил и здоровья детей.

"Этому вопросу в последние годы мы уделяем огромное внимание. Даже закрепили это законодательно. Причем, речь идёт не только о школах, но и о дошкольных учреждениях. И если в Бишкеке вопрос стоит не так остро, то в регионах он крайне актуален. Тем более, что большая часть школ находится именно там", - подчеркнула Кудайбердиева.

Правительство также ежегодно выделяет на нужды горячего питания 500 миллионов сомов, напомнила министр.

"Благодаря этому введены штаты поваров, решены вопросы их зарплаты. Поэтому, хоть потихоньку, но вопрос решается", - заключила она.