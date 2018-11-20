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В Кыргызстане стали лучше кормить школьников

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- Виктория Григоренко
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"Опыт и подвижки Кыргызстана в плане организации горячего питания были отмечены на международных площадках. Сейчас мы поднимаем вопрос и по созданию у нас в республике ресурсного центра для всей ЦА". Об этом в рамках пресс-тура в Краснореченскую среднюю школу сообщила министр образования КР Гульмира Кудайбердиева.

Министр отметила, что горячее питание - важный элемент в поддержании сил и здоровья детей.

"Этому вопросу в последние годы мы уделяем огромное внимание. Даже закрепили это законодательно. Причем, речь идёт не только о школах, но и о дошкольных учреждениях. И если в Бишкеке вопрос стоит не так остро, то в регионах он крайне актуален. Тем более, что большая часть школ находится именно там", - подчеркнула Кудайбердиева.

Правительство также ежегодно выделяет на нужды горячего питания 500 миллионов сомов, напомнила министр.

"Благодаря этому введены штаты поваров, решены вопросы их зарплаты. Поэтому, хоть потихоньку, но вопрос решается", - заключила она.


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URL: https://www.vb.kg/374977
Теги:
дети, образование, питание, правительство, Чуйская область, школа, ВПП ООН, Кыргызстан, деньги, Гульмира Кудайбердиева, Министерство образования
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