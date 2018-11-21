Задержанным политикам нужна полноценная реабилитация, а не амнистия

Вчера на встрече с некоторыми бывшими премьер-министрами и спикерами Жогорку Кенеша президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что в отношении задержанных политиков "скоро будет амнистия". Когда и как именно это произойдет, глава государства не уточнил. Но даже не это важно. Помилование – это не решение в ситуации с политическими арестантами, считают в Комитете защиты политзаключенных.

- Нужна полноценная реабилитация, а амнистия проводится только в отношении виновных лиц. Политзаключенные же не совершали тех деяний, которые им вменяются. В любом случае решение за президентом, и общество его ждет. Все должно быть по справедливости, по закону, - поделилась мнением с VB.KG член Комитета Зульфия Марат.

Она также сообщила, что неделю назад на имя президента КР было отправлено соответствующее обращение. Приведем выдержки из него:

- В течение 2018 г. народ Кыргызстана узнал о многочисленных фактах многомиллиардных хищений – модернизация Бишкекской ТЭЦ, реконструкция Исторического музея, на очереди антикоррупционная проверка других инвестиционных проектов. Стала известна причастность экс-премьер-министров КР и других высоких должностных лиц к коррупционным схемам расхищения инвестиционных и других средств. Тем самым вскрыта системная политическая коррупция. Все эти события свидетельствуют, что многие эти хищения несомненно совершались с ведома предыдущего президента КР Атамбаева А.Ш.

Эти выявленные обстоятельства раскрывают истинные причины, по которым в 2016-2017 г.г. в отношении экс-депутатов Жогорку Кенеша КР, общественных деятелей - Асанова Б., Кадырова К., Карыбекова Э., Сарыгулова Д., Талгарбекова Б., Колубаева Т., Султанова М., Калматова Т., Гусева А., Жапарова С., Текебаева О., Чотонова Д., Капарова А. – впервые в новейшей истории Кыргызстана, органами национальной безопасности были сфабрикованы в столь массовом порядке уголовные дела, и в ходе сфальсифицированных судебных процессов, проведенных с грубейшими нарушениями УК и УПК КР, были вынесены незаконные обвинительные приговоры с лишением их свободы общим сроком более чем на 120 лет, - пишется в обращении к главе государству.

Единственная "вина" вышеозвученных, по мнению Комитета защиты политзаключенных, что они открыто рассказывали о неблаговидных и коррупционных делах в экономике, энергетике и других сферах общественно-социальной жизни страны, заявляли о надобности проведения импичмента президента КР Атамбаева А.

Комитет просит Сооронбая Жээнбекова создать государственную комиссию для дачи политической и правовой оценки действий в отношении Эрниса Карыбекова, Садыра Жапарова, Омурбека Текебаева и других. В нее должны войти представители соответствующих органов государственной власти, правоохранительных органов, лидеры парламентских фракций и известные общественные деятели.

Итогом работы этой комиссии должен стать пересмотр Генеральной прокуратурой всех уголовных дел по политическим мотивам, "рассмотрение ходатайства о вновь открывшихся обстоятельствах, и внесение протестов в Верховный суд КР, который вынесет справедливые решения".