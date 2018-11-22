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Где партнер Атамбаева, с которым они зарабатывали миллионы долларов?

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- Екатерина Улитина
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В своем интервью телеканалу "Апрель" экс-президент Алмазбек Атамбаев решил рассказать, как разбогател (кстати, журналисты его об этом не спрашивали). На камеру он показал бумаги на турецком языке, в которых якобы говорится, что в течение 2002 года он каждые несколько месяцев получал миллионы долларов в качестве дивидендов от своего бизнеса в Турции. На следующий день пресс-служба СДПК распространила копию документов, которые появлялись в кадре.

Что не так с документами?

Во-первых, в опубликованных документах не сказано, о какой компании идет речь. Также не указаны юридический адрес, реквизиты или другие данные, которые могли бы дать больше сведений о компании.

Во-вторых, из текста не ясно, для кого они предназначались. В них сообщается лишь о разделении прибыли между компаньонами. Заверены документы подписями самих владельцев бизнеса – Алмазбека Атамбаева, владеющего 90% акций, и некоего Кокрмаза Левента, которому принадлежали 10% акций. Подписи членов совета директоров, генерального директора, бухгалтера компании или иных лиц отсутствуют.

Впрочем, какая-то печать на бумагах все-таки есть. Правда, ясности она не вносит. Разглядеть, что на ней написано, невозможно из-за плохого качества скана или смазанного оттиска самой печати. Отчетливо виден лишь полумесяц со звездой, такой же как на флаге Турции. На одном из документов и эта печать отсутствует.

Сколько зарабатывала фирма?

Если верить предоставленным бумагам, "наша компания" (именно так ее называют в документах) по состоянию на 31 декабря 2001 года заработала 15 млн 361 тысячи 024 долларов США. После вычета затрат осталось 10 млн 110 тысяч 366 долларов США чистой прибыли. Из этих денег 8 млн 176 тысяч 606 долларов получил Алмазбек Атамбаев, оставшиеся 908 тысяч 511 долларов забрал его компаньон - тот самый таинственный Кокрмаз Левент.

В апреле 2002 года бизнесмены вновь стали делить прибыль. На этот раз к 31 марта их компания заработала 4 млн 251 тысячу 242 доллара чистой прибыли. Судя по документам, учредители компании в 2002 году делили деньги еще несколько раз: в апреле, июле, октябре и в декабре.

Алмазбек Шаршенович за эти 12 месяцев сколотил внушительное состояние. Весь год его счет пополнялся каждую минуту на $50, в месяц он зарабатывал более 2 миллионов долларов, а за год получил 26 млн 81 тысячу 231 доллар США. Даже сегодня – это огромные деньги, а в 2002 году и вовсе считались несметными богатствами.

Однако продолжать невероятно прибыльный бизнес политик почему-то не захотел, и в начале 2003 года продал свою долю в компании.

Верится с трудом?

Удивительное в этой истории то, что "золотые яйца" несла довольно скромная фирма, расположенная в свободной экономической зоне Измира, уставной капитал которой составлял 50 млрд турецких лир - по курсу 2003 года это около 30 тысяч долларов.

Хотя название этой фирмы в документах ни разу не упоминается, Алмазбек Атамбаев в своем интервью называет ее "Гульжанлар", скорее всего имея в виду Gülcanlar Elektrik Elektronik Ltd.Şti. Впервые информация об этой компании в местных СМИ появлялась в апреле 2017 года. Тогда Алмазбек Атамбаев решил публично озвучить, как заработал свои миллионы (публикация нынешних документов - это уже вторая попытка объяснить происхождение богатства). В первый раз он заявил, что стал состоятельным человеком, получив от продажи Gülcanlar Elektrik Elektronik 35 млн долларов. Позже информацию подтвердил холдинг "Термикель Груп", который сообщил, что действительно купил акции у Атамбаева за озвученную им сумму.

В 2017 году о восьмизначных дивидендах тогда еще президента не говорилось ни слова. Они появились только теперь. Активист Эдиль Байсалов считает такую дозированную подачу информации подозрительной.

- Я задаюсь вопросом, почему они (документы) не были опубликованы в прошлом году. Скорее всего, их не было тогда в природе. Их пришлось срочно состряпать, когда нарисовалась перспектива уголовного разбирательства всей этой неприглядной истории. И по сути, заявителем выступил в апреле прошлого года сам Атамбаев, попросив генеральную прокуратуру изучить документы по продаже им турецкой компании. Тогда они нас так и не убедили. А сейчас пытаются на ходу заменить пластинку. Самое легкое, что мог бы сделать Атамбаев - просто предоставить выписки из банковских счетов и проводок по переводам. Как клиент банка он имеет к ним доступ, даже если он их потерял. Никогда не было у Атамбаева этих десятков миллионов долларов из Турции. В 2003 году - это была колоссальная сумма для Кыргызстана. Атамбаев мог скупить все банки в нашей стране, не говоря уже про газеты и телевидение. Ничего этого у Атамбаева в те годы не было, - поделился своим мнением с VB.KG Байсалов.

Впрочем, проверить подлинность предоставленной информации экс-президентом или Эдилем Байсаловым практически невозможно. Найти хоть какое-нибудь упоминание о Gülcanlar Elektrik Elektronik Ltd.Şti на официальных сайтах правительственных органов Турции не удалось, да и простой поиск в интернете не дал результатов. Скорее всего, это можно объяснить тем, что в 2003 году Турция еще не перешла на систему электронного правительства и документооборота. Множество документов того времени до сих пор хранятся только в бумажных вариантах.

Более поздних упоминаний о компании тоже нет. "Термикель Груп", купившая "Гульжанлар" объяснила, что после покупки фирма была ликвидирована и продолжила деятельность как Elektromed Elektronik.

P.S. К моменту выхода материала пресс-служба СДПК выслала новые варианты сканированных документов, по их утверждению они являются нотариально заверенными.

Любопытно, что до сих пор экс-президент не предоставил публике своего партнера - Кокрмаза Левента. А ведь он мог бы многое прояснить в этой запутанной истории получения Атамбаевым своего многомиллионного состояния...


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URL: https://www.vb.kg/374997
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Эдиль Байсалов, президент, Турция, Кыргызстан, скандал, СДПК
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Комментарии
Алина Темирбекова
22.11.2018, 16:38
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 21
Минусов: 5
Комментариев: 17

Атамбаевтин партнеру менен кимдин кандай иши бар. Ал кишини жайына койгулачы.

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Жалоба модератору
аска
22.11.2018, 17:07

Ал кишини жайына коелу десе болбой эле озу интервью берип жатпайбы

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Жалоба модератору
марат мансуров
22.11.2018, 17:10
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 15
Комментариев: 26


В 2017 году о восьмизначных дивидендах тогда еще президента не говорилось ни слова. Они появились только теперь. Активист Эдиль Байсалов считает такую дозированную подачу информации подозрительной.

Атамбаев назвал главную информацию: название фирм, суммы и годы. Остальное нормальные журналисты, а не "правозащитник" Байсалов найдут. Ничего не мешает сделать запрос в Турцию. Мне другое интересно, Атамбаев единственный политик вообще отчитавшийся о своем состоянии, все остальные даже копии никогда никому не показывали. Официально, половина депутатов ЖК по декларации нищие.

-1
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