Мировая акция Black Friday: где искать скидки и как не стать жертвой обмана

ТРЦ Bishkek Park объявляет о грандиозной акции! 23-24 ноября с 10 утра до 12 ночи "Черная Пятница-2018". Участвуют международные бренды, представленные в Торгово-развлекательном центре. Скидки от 10% до 90%! Узнаем секреты и подробности предстоящей акции.

Чем отличается "Black Friday" от всех других ваших подобных акций? И можно ли верить скидкам?

- Черная пятница в Bishkek Park отличается тем, что это мировая акция. Так как наши магазины являются представителями мировых брендов – то покупателей ждут заманчивые предложения именно на ходовые очень качественные товары. Вещи именитых брендов Puma, Lacoste, Us Polo, Levis, Colins, Gizia, Mango, Mexx, Intersport и другие - цены на них действительно падают только в эти дни. Поэтому непременно стоит воспользоваться случаем и приобрести то, что вы давно хотели – качественную вещь, которая прослужит долго и будет радовать вас каждый день, - рассказала руководитель отдела маркетинга и PR ТРЦ Bishkek Park Батма Казакбаева.

Что лучше купить во время Black Friday?

- На первом месте находится электронная и бытовая техника, которая позволяет сэкономить максимум средств. В эти дни в гипермаркете электроники Sulpak можно будет оформить товар на 24 месяца в рассрочку без внесения начальной суммы.

Второе место принадлежит одежде, парфюмерии и косметике, традиционно являющейся одной из главных категорий охотников за скидками.

Третье место занимают разнообразные игрушки и текстиль. В дни акции в гипермаркете Yimpas будет -50% на все игрушки и текстиль.

Анализируя предыдущие годы, количество покупателей растет или убывает? И какие отзывы у покупателей?

- Знаете, именно Bishkek Park заложил традицию по проведению Black Friday. Первая "Черная пятница" состоялась в 2015, эта - уже четвертая. И я могу сказать, количество желающих выгодно закупиться растет с каждой акцией. И еще нужно отметить тот факт, что в эти дни очень много покупателей не масс-маркета со средними ценами, а наоборот, премиум маркет пользуется спросом в период акций.

Что делать, если покупателей пытаются обмануть или обманули? Ведь бывает же такое.

- К сожалению, да. Всегда срабатывает человеческий фактор. У нас было пару случаев, когда магазин продал товар без учета скидки. Тогда мы штрафуем магазин на приличную сумму. В эти дни у нас будет работать горячая линия WhatsApp 703 44 53 62, куда покупатели могут написать или позвонить, отправить фото- и видеодоказательства.

А что еще планируется помимо скидок?

- В этом году тематика Black Friday - "Дискотека 80-х". Торгово-развлекательный центр порадует интересной фотозоной, танцевальными номерами на каждом этаже и аниматорами, которые будут развлекать наших гостей.

Во время "Черной Пятницы" для удобства посетителей витрины магазинов, участвующих в акции, будут обозначены специальными стикерами. Так что их легко будет найти и воспользоваться специальными предложениями и эксклюзивными скидками.

Bishkek Park ждет всех с праздничной атмосферой и выгодным шопингом!