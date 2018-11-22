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Сотрудник ГКНБ не оказывает давление на следствие по факту ДТП

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- Оксана Гут
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В Сети появилось видео ДТП, которое произошло накануне примерно в 9 утра на пересечении улиц Московская и К.Акиева. Машина марки Toyota выехала на встречную полосу и врезалась во внедорожник (Lexus 570).

Пользователь Facebook под ником "Бамбарбия Киргуду", опубликовавший фото и видео с места аварии, заявляет, что в Toyota за рулем находился сотрудник ГКНБ.

- Беспредел! Сотрудник ГКНБ Озгурушев Ж.Т., 21 ноября 2018 г, грубо нарушая правила ПДД, управлял автомобилем с подложными номерами, двигался на большой скорости по встречной троллейбусной полосе и совершил ДТП. В настоящее время пользуясь своим должностным положением оказывает давление на следствие, - пишет он.

Откуда анонимный автор узнал, что номера подложные, и каким образом он узнал, что на следствие оказывается давление, он не указал.

В УОБДД ГУВД Бишкека VB.KG сообщили, что пострадавших в ДТП не было. Автомашины водворены на штрафную стоянку.

- Никто следствию не мешает, - заверили в пресс-службе ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/375029
Теги:
ГКНБ, ДТП, нарушения, ПДД, Бишкек
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
22.11.2018, 20:13
Карма: +19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 97
Минусов: 78
Комментариев: 83

Откуда у сотрудников ГКНБ такие дорогие иномарки ? Честно заработал, наверное ?

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Месний .
22.11.2018, 22:05
Карма: +42
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Плюсов: 47
Минусов: 5
Комментариев: 41

А какой смысл ему оказывать давление? Там даже без следствия понятно, что оба виноваты. Один по встречке ехал, другой со второстепенной дороги выехал.

+1
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