Сотрудник ГКНБ не оказывает давление на следствие по факту ДТП

В Сети появилось видео ДТП, которое произошло накануне примерно в 9 утра на пересечении улиц Московская и К.Акиева. Машина марки Toyota выехала на встречную полосу и врезалась во внедорожник (Lexus 570).

Пользователь Facebook под ником "Бамбарбия Киргуду", опубликовавший фото и видео с места аварии, заявляет, что в Toyota за рулем находился сотрудник ГКНБ.

- Беспредел! Сотрудник ГКНБ Озгурушев Ж.Т., 21 ноября 2018 г, грубо нарушая правила ПДД, управлял автомобилем с подложными номерами, двигался на большой скорости по встречной троллейбусной полосе и совершил ДТП. В настоящее время пользуясь своим должностным положением оказывает давление на следствие, - пишет он.

Откуда анонимный автор узнал, что номера подложные, и каким образом он узнал, что на следствие оказывается давление, он не указал.

В УОБДД ГУВД Бишкека VB.KG сообщили, что пострадавших в ДТП не было. Автомашины водворены на штрафную стоянку.

- Никто следствию не мешает, - заверили в пресс-службе ведомства.