Видео избиения девочки-подростка в Кыргызстане появилось в Сети

Избиение девочки-подростка появилось в Сети. Неизвестные пинают ногами ее по лицу до крови. Пока не ясно, о каком регионе идет речь. Видео уже вызвало серьезный общественный резонанс в соцстеях. Пользователи недоумевают, в чем так могла провиниться девочка, и откуда столько жестокости у ее мучителей. Судя по голосам, ее избивают также девочки-подростки.

"Надо ее срочно найти. Наверняка есть еще и другие девочки, кто от нее пострадал. Не боясь обратитесь в органы. Судя по диалекту – речь идет о юге Кыргызстана", - отмечают они.

Редакция VB.KG обращается к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на это видео и заняться установлением обстоятельств произошедшего.

Видео нежелательно к просмотру для лиц младше 18 лет, беременным и особо впечатлительным. Содержит сцены насилия.