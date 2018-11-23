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Видео избиения девочки-подростка в Кыргызстане появилось в Сети

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- Виктория Григоренко
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Избиение девочки-подростка появилось в Сети. Неизвестные пинают ногами ее по лицу до крови. Пока не ясно, о каком регионе идет речь. Видео уже вызвало серьезный общественный резонанс в соцстеях. Пользователи недоумевают, в чем так могла провиниться девочка, и откуда столько жестокости у ее мучителей. Судя по голосам, ее избивают также девочки-подростки.

"Надо ее срочно найти. Наверняка есть еще и другие девочки, кто от нее пострадал. Не боясь обратитесь в органы. Судя по диалекту – речь идет о юге Кыргызстана", - отмечают они.

Редакция VB.KG обращается к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на это видео и заняться установлением обстоятельств произошедшего.

Видео нежелательно к просмотру для лиц младше 18 лет, беременным и особо впечатлительным. Содержит сцены насилия.


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URL: https://www.vb.kg/375040
Теги:
дети, избиение, образование, хулиганство, школа, Кыргызстан, МВД, Министерство образования
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Комментарии
212
23.11.2018, 13:14

судя по  акценту это происходит на Юге

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М-да
23.11.2018, 13:18

Докатилось и до периферии. Вот тебе и свобода всего и вся. 

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Эл
23.11.2018, 14:01

Говорят хбк,значит город ош

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Batman
23.11.2018, 14:24

Найдите первоисточник видео и выйдите на след.

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Алик
23.11.2018, 14:32

"Эй, ука, кечирим сура, бол...." .. Вот твари. Надо по всем школам региона поработать инспекторам. Не исключено, что таких злодеек полно.

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Система и ее Последствия
23.11.2018, 15:07

Сейчас они бьют, потом замуж выйдут - их будут бить...

Потом они будут отрываться на детях, потом эти дети будут отрываться на других детях...что тут скажешь «Система - Бить, Бить, и Быть Битым» в Кыргызстане во всех профессиях очень развита!

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Батя
23.11.2018, 17:33

Это город Ош, район хбк. Такое во всех районах есть, просто редко когда это сливают в сеть.

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Kaliya Asylbekova
23.11.2018, 18:06
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Столько зла и жестокости , у них уже в таком возрасте..кошмар.

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Аля
23.11.2018, 18:54

Сволочи. Надо наказать. Да так, чтобы другим неповадно было.

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