Атамбаев не врал! Но Байсалов все-равно требует проверить его доходы

Активист Эдиль Байсалов вновь требует от Генеральной прокуратуры провести расследование о доходах экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом он рассказал в интервью газете "Жаны Ордо".

- Общество до сих пор не услышало официального ответа от Генеральной прокуратуры по обращению самого Алмазбека Атамбаева от 5 апреля 2017 года. Хотя, тогда еще президент страны просил об этом, - говорит изданию Байсалов.

Напомним, 5 апреля 2017 года отдел информационной политики аппарата президента распространил сообщение, что глава государства Алмазбек Атамбаев вызвал к себе генерального прокурора Индиру Джолдубаеву. Он предоставил ей документы о сделке по продаже своих акций компании в Турции. По его словам, сумма сделки составила 35 млн долларов или 45 млрд турецких лир.

Эдиль Байсалов подверг сомнению это заявление, так как 45 млрд турецких лир, по курсу 2003 года, соответствовали 27 тысячам долларам, а не 35 млн. Аппарат президента признал ошибку, объяснив, что 45 млрд лир – это лишь уставной капитал компании, тогда как ее рыночная стоимость составила все те же 35 млрд долларов.

Байсалов и это заявление поставил под сомнение, показав документы, привезенные из Турции, которые, якобы, доказывали его правоту.

Отметим, что активист скептически отнесся и к новым документам экс-президента, которые Атамбаев показал телеканалу "Апрель" . Байсалов предположил, что бумаги липовые, однако сегодня, увидев более качественный вариант, предоставленный СДПК, заявил, что они настоящие.

- Оказывается Атамбаев разослал более качественные копии документов. Теперь видно, что они из официального дефтера, - написал Эдиль Байсалов в своем Твиттере.

Отметим, дефтер или книга протоколов существует только в Турции. Это один из основных официальных документов, куда вписываются все изменения, вносимые в документы компаний. Чтобы решения приобрели юридическую силу они должны быть нотариально заверенными.