Будущие имамы соревновались на знание творчества Чингиза Айтматова

Студенты Теологического колледжа в Бишкеке выступили с докладами на тему творчества Чингиза Айтматова на литературном вечере, посвящённом 90-летию писателя. Мероприятие было организовано Государственной комиссией по делам религии КР.

По данным ведомства, еще в начале этого года для студентов Теологического колледжа был организован конкурс на лучшее эссе, посвященное творчеству Айтматова. Сегодня победители имели возможность зачитать перед зрителями свои работы. Кроме того, студенты показали театрализованные представления по произведениям писателя.

В целом доклады получились интересные. Тем более если учесть, что их писали студенты религиозного учебного заведения. Единственное, что выдавало в них принадлежность к такому заведению, это изредка вставленные примеры из жизни пророка.

Молодые люди в своих докладах подчеркивали, насколько огромный вклад внес Чингиз Айтматов в развитие отечественной литературы. И особенно в воспитание молодежи. Ребята смело цитировали писателя, приводили в пример героев его произведений и в чем, на их взгляд, заключался смысл тех или иных их поступков.

Насколько важны подобные вечера для будущих имамов, редакции VB.KG пояснил директор Госкомиссии по делам религии при Президенте КР Зайырбек Эргешов.

По его словам, Теологический колледж как раз и открывался силами Госкомиссии по делам религии совместно с ДУМК для того, чтобы он мог стать примером для других подобных заведений.

- В этом колледже студенты помимо религиозных дисциплин изучают и общеобразовательные предметы. Это очень важно, так как религиозные деятели и работники должны быть образованными и иметь широкий кругозор. И в данном случае подобными мероприятиями мы мотивируем их на изучение творчества великого писателя, которыми своими произведениями воспитывает молодежь. Широкое образование, на мой взгляд, является хорошим противодействием развитию радикализма среди религиозных людей. Поэтому мы планируем открыть еще два таких заведения: в Бишкеке и Оше, - сказал он.