История о том, как "оппозиция" в Бишкеке президентов обсуждала

В минувшую субботу, 24 ноября, в Кыргызском национальном драматическом театре, (что, возможно, сыграло некую роль), прошел курултай "оппозиции".

Мероприятие, озаглавленное "Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра", уже получило немало негативных отзывов в Сети. Мол, собрались те, кто, будучи на высокопоставленных должностях, мягко говоря не стал примером для подражания. Да и критиковали они по большей части прежнее руководство страны в лице ставшего опальным экс-президента Алмазбека Атамбаева.

В частности, "оппозиционеры" даже потребовали от Генеральной прокуратуры лишить его неприкосновенности и привлечь к ответственности за его 6-летнюю "неудовлетворительную" работу. А вот нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова участники курултая единодушно и почти безоговорочно поддержали.

К слову, "оппозиция" обошла стороной несколько, казалось бы, очевидных для обсуждения тем. В том числе и скандал с финансированием выборной компании нынешнего президента.

Так о чем же шла речь на всеобщем собрании "беспристрастных" политиков? Редакция [b]VB.KG публикует главные итоги курултая.[/b]

Итоги первого года президентства Сооронбая Жээнбекова

Оппозиционеры в лице экс-генпрокурора (2005 г), заместителя главы временного правительства Азимбека Бекназарова и экс-мэра Бишкека (2008-2010 гг) Наримана Тюлеева признали проделанную работу за год нынешним президентом удовлетворительной. И, как следует с их слов, главное достижение главы государства – это его освобождение из-под влияния "экса" Алмазбека Атамбаева.

- Сооронбай Жээнбеков сделал неприятный, но очень важный шаг. Он окончательно освободился от влияния Атамбаева, который и предложил его на пост главы государств. Он стал президентом не одного человека, партии, а всенародным президентом, - цитируют Бекназарова в СМИ.

Тем самым он не предал кыргызский народ, считает Тюлеев.

- Говорят, что нужно дать ему время до 2019 года, но я предлагаю продлить его срок до 2020 года. Потому что этого президента надо поддержать! – заявил он.

О результатах 6-летней деятельности экс-президента Алмазбека Атамбаева

Соответственно работу на посту президента Алмазбека Атамбаева посчитали неудовлетворительной. Более того, его назвали узурпатором.

Член временного правительства, экс-руководитель аппарат президента КР (2010-2011 гг) Эмилбек Каптагаев сравнил правление Атамбаева с властью Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

- Все трое узурпировали власть и хотели удержать ее в своих руках, чего бы это ни стоило. Нас хотели подчинить одному человеку, создавая его культ. Атамбаев закрыл рот СМИ, задавив свободу слова. А развитие страны зависело лишь от его настроения, - высказался Каптагаев.

Он также заявил, что подписанный экс-президентом закон "О ледниках" причинил ущерб стране на миллиарды долларов. Поэтому, отметил оппозиционер, Генпрокуратура должна дать правовую оценку действиям Атамбаева.

Что мелочиться, подумал видимо Нариман Тюлеев, и предложил сразу арестовать экс-главу государства. Пока тот не сбежал из страны.

В итоге участники курултая предложили снять неприкосновенность с Атамбаева и создать спецкомиссию по изучению его "темных дел". В том числе исследовать источники его доходов.

О работе парламента и правительства

Работа VI созыва Жогорку Кенеша оппозиционерами была признана неудовлетворительной.

- Между ветвями власти не сохранен баланс. Руководители аппарата президента становятся премьер-министрами. Нет сильного парламента. Даже во время президентства Алмазбека Атамбаева в Жогорку Кенеше в лице фракции "Ата-Журт" была сильная оппозиция, - резюмировал бывший депутат Жогорку Кенеша V созыва Равшан Жээнбеков.

"Кыргызстан завтра"

В заключении оппозиционеры предложили действующему президенту принять новую Конституцию или вернуться к ее версии от 1993 года. А также провести судебную реформу.

- Иначе не будет развиваться экономика. Инвестор должен быть уверен, что сможет защитить свои права через суд, - аргументировал Равшан Жээнбеков.

И, конечно, участники курултая потребовали пересмотра уголовных дел политических заключенных.

- Откурбек Джамшитов, не надо ждать указа из "Белого дома". Вы должны сами поднять перед президентом эти вопросы, - обратился к Генеральному прокурору КР Азимбек Бекназаров.

Он же поставил под сомнение, что уголовные дела по коррупции в отношении высокопоставленных чиновников будут доведены до конца.

- Коррупционную борьбу президента нужно поддержать, но стоит отметить, что пока она выборочная. Многие экс-премьер-министры принимали коррумпированные решения, не только Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев. А теперь сидя в госрезиденции, дают советы Сооронбаю Жээнбекову – это неправильно, - возмутился экс-генпрокурор.

Отметим, в курултае участвовало около 600 человек. Среди них представителей 19 политических партий ("Аалам", "Ата Журт", "Ата Мекен", "Замандаш", "Кыргызстан", "Мекенчил", "Партия зеленых" и др.), общественные гражданские активисты, почетные гости, СМИ.

На курултай были приглашены все президенты КР, и даже беглые. Но своим присутствием никто из них "оппозиционеров" не почтил.

От нынешнего главы государства был заместитель главы аппарата президента Алмаз Кененбаев, от правительства - вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Напомним, председателем оргкомитета курултая выступил экс-председатель государственной службы национальной безопасности (с 7 апреля 2010 г.) Кенешбек Дуйшебаев. В состав оргкомитета также вошли - Азимбек Бекназаров, депутат Жогорку Кенеша V созыва Асия Сасыкбаева, общественный активист Айбек Бузурманкулов и бывший Омбудсмен КР (2008 -2013 гг) Турсунбек Акун.