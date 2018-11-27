Смогут ли простить в Кыргызстане Акаева и Бакиева?

В свете последних политических событий, когда усилилось противостояние нынешнего и бывшего президентов, в соцсетях в определенной степени активизировались сторонники беглых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

Так, ярый поклонник Бакиева, журналист Аскат Тейит, который ранее прислал в редакцию VB.KG видео, в котором мигранты в Москве стоят в очереди за книгой беглого президента, неоднократно заявлял, что Курманбек Бакиев очень многое сделал для страны, и вины его перед народом нет.

В свою очередь некоторые бывшие члены правительства Аскара Акаева называют его человеком, при котором началась демократия в стране. В частности, экс-глава СНБ Болот Джанузаков как-то заявил в одном из своих интервью, что только при Акаеве в Кыргызстане поняли, что такое правовое государство. А экс-государственный секретарь Осмонакун Ибраимов вообще назвал его лучшим президентом среди всех бывших глав Кыргызстана.

Возможен ли в Кыргызстане такой сценарий, что беглые президенты могут быть реабилитированы? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала экспертам.

Председатель партии "Замандаш" Жениш Молдокматов считает подобные разговоры недопустимыми.

- Вы знаете, такие разговоры шли и во время самого Бакиева про Акаева. Также, в свою очередь, во времена Отунбаевой и Атамбаева говорили про Бакиева. И это продолжается, так как их сторонники остались. Я не думаю, что есть какие-то основания даже для обсуждения амнистии Акаева и Бакиева. Нельзя так. Потому что есть моменты, по которым они должны все равно ответить, - сказал он.

Вместе с тем политик не исключает, что подобные попытки все равно будут продолжаться.

- Ситуация противостояния нынешнего президента и бывшего руководителя страны Алмазбека Атамбаева может привести к таким последствиям, что возникнут определенные интриги внутри политического бомонда. Вполне возможно, что появятся такие политические силы, которые захотят воспользоваться моментом и раскачать лодку для того, чтобы у людей сложилось мнение, что нужно простить беглых президентов. Повторюсь, это недопустимо, - подчеркнул Молдокматов.

Общественный деятель и журналист Турат Акимов с сарказмом отметил, что такой сценарий в Кыргызстане вполне возможен.

- С учетом того, что начали советоваться с такими ранее активными политиками и чиновниками, на некоторых из которых уместно было бы завести уголовные дела, в Кыргызстане сейчас все возможно. Я, конечно, иронизирую, но у нас народ не особенно принципиальный, и мало разбирающий в политике, и поэтому я не удивлюсь, если Аксар Акаев появится в Кыргызстане, и его будут встречать сторонники. Не удивлюсь, если здесь появится Курманбек Бакиев, и его будут встречать собственные фанаты, - считает он.