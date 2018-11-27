Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 78.77 - 80.16

Таможня ответила на обвинения Атамбаева, что в ведомстве "рулят суперворы"

481  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Спустя неделю в Государственной таможенной службе решили ответить на заявления экс-президента Алмазбека Атамбаева и факты, озвученные в докладе Евразийского Аналитического Клуба "Китайская контрабанда в Казахстане и Кыргызстане - 2018", который был опубликован в СМИ. В частности, и бывший глава государства, и эксперты резюмировали, что рост таможенных поступлений в бюджет за январь-февраль этого года мотивирован сменой руководства в ГТС и ликвидацией неких серых схем.

- В конце декабря 2017 года со стороны Республики Казахстан были сняты барьеры при перемещении товаров и транспортных средств через государственную границу Кыргызстана и Казахстана. Данный фактор явился основной причиной резкого роста объемов импорта товаров, ввозимых в КР и соответственно ростом поступления таможенных платежей в начале 2018 года, - заверили в пресс-службе ГТС КР.

По данным ведомства, в январе-феврале в КР импортированы товары на сумму - 413 млн. долларов США. Что больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 94,3%, или 200,4 млн. долларов США.

Сумма импорта только из КНР - 301 млн. долларов США (увеличился более чем в 2 раза).

Так, в январе-феврале 2018 года по МПТП "Торугарт" количество автотранспортных средств с грузом составили 3 089 единиц (на 1 441 единицу больше, чем в 2017 г), объем импорта товаров составил 61,2 тыс. тонн, увеличился на 30,9 тыс. тонн.

По МПТП "Иркештам": количество автотранспортных средств с грузом составили 1 172 единиц (на 463 единицы больше, чем в 2017 г.), объем импорта товаров составил 24 тыс. тонн, увеличился на 9,3 тыс. тонн.

По итогу в бюджет страны поступило 6 млрд сомов, вместо прогнозируемых 4,6 млрд.

Напомним, бывший глава государства в интервью своему телеканалу заявил, что сегодня на той же таможне рулят суперворы. А Кулматова (экс-председателя ГТС КР) арестовали за то, что он "защищал таможню от раимовских людей".

- Помните, там на Ошской таможне за один день сборы выросли в 10 раз? Это большие деньги. Вот за них и посадили Кулматова - не за паспорт российский, и не за школу, которая строилась по распоряжению правительства. Это месть за Раима. И месть за тех, которые кормили определенные семейки, - высказался тогда Атамбаев.

А в докладе Евразийского Аналитического Клуба отмечается, что "значительная часть серых схем не отличаются хитроумностью и тщательной конспирацией". Вывод был сделан как раз на основе роста таможенных поступлений за январь-февраль 2018 года.

- Можно заключить, что политическая воля и смена руководства ведомства помогла в кратчайший срок исключить многие криминальные схемы и легализовать часть товарных потоков… Критики указывают на то, что после очередной смены руководства таможни Кыргызстана рост таможенных сборов на границе с КНР замедлился. Высказывается предположение, что криминал может вновь активизироваться в ближайшее время, - цитируют экспертов СМИ.

Примечательно, что помимо примера двухмесячной работы кыргызских таможенных органов в докладе сообщается и о том, что "уровень серого импорта из КНР в первые 8 месяцев 2018 года в КР составил 2,2 млрд долларов.

На это утверждение от ГТС КР никаких комментариев не последовало.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375089
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кубанычбек Кулматов, бюджет, Китай, контрабанда, коррупция, таможенные пошлины, теневая экономика, Кыргызстан, экономика, Раимбек Матраимов, таможня, ГТС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  