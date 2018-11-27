Таможня ответила на обвинения Атамбаева, что в ведомстве "рулят суперворы"

Спустя неделю в Государственной таможенной службе решили ответить на заявления экс-президента Алмазбека Атамбаева и факты, озвученные в докладе Евразийского Аналитического Клуба "Китайская контрабанда в Казахстане и Кыргызстане - 2018", который был опубликован в СМИ. В частности, и бывший глава государства, и эксперты резюмировали, что рост таможенных поступлений в бюджет за январь-февраль этого года мотивирован сменой руководства в ГТС и ликвидацией неких серых схем.

- В конце декабря 2017 года со стороны Республики Казахстан были сняты барьеры при перемещении товаров и транспортных средств через государственную границу Кыргызстана и Казахстана. Данный фактор явился основной причиной резкого роста объемов импорта товаров, ввозимых в КР и соответственно ростом поступления таможенных платежей в начале 2018 года, - заверили в пресс-службе ГТС КР.

По данным ведомства, в январе-феврале в КР импортированы товары на сумму - 413 млн. долларов США. Что больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 94,3%, или 200,4 млн. долларов США.

Сумма импорта только из КНР - 301 млн. долларов США (увеличился более чем в 2 раза).

Так, в январе-феврале 2018 года по МПТП "Торугарт" количество автотранспортных средств с грузом составили 3 089 единиц (на 1 441 единицу больше, чем в 2017 г), объем импорта товаров составил 61,2 тыс. тонн, увеличился на 30,9 тыс. тонн.

По МПТП "Иркештам": количество автотранспортных средств с грузом составили 1 172 единиц (на 463 единицы больше, чем в 2017 г.), объем импорта товаров составил 24 тыс. тонн, увеличился на 9,3 тыс. тонн.

По итогу в бюджет страны поступило 6 млрд сомов, вместо прогнозируемых 4,6 млрд.

Напомним, бывший глава государства в интервью своему телеканалу заявил, что сегодня на той же таможне рулят суперворы. А Кулматова (экс-председателя ГТС КР) арестовали за то, что он "защищал таможню от раимовских людей".

- Помните, там на Ошской таможне за один день сборы выросли в 10 раз? Это большие деньги. Вот за них и посадили Кулматова - не за паспорт российский, и не за школу, которая строилась по распоряжению правительства. Это месть за Раима. И месть за тех, которые кормили определенные семейки, - высказался тогда Атамбаев.

А в докладе Евразийского Аналитического Клуба отмечается, что "значительная часть серых схем не отличаются хитроумностью и тщательной конспирацией". Вывод был сделан как раз на основе роста таможенных поступлений за январь-февраль 2018 года.

- Можно заключить, что политическая воля и смена руководства ведомства помогла в кратчайший срок исключить многие криминальные схемы и легализовать часть товарных потоков… Критики указывают на то, что после очередной смены руководства таможни Кыргызстана рост таможенных сборов на границе с КНР замедлился. Высказывается предположение, что криминал может вновь активизироваться в ближайшее время, - цитируют экспертов СМИ.

Примечательно, что помимо примера двухмесячной работы кыргызских таможенных органов в докладе сообщается и о том, что "уровень серого импорта из КНР в первые 8 месяцев 2018 года в КР составил 2,2 млрд долларов.

На это утверждение от ГТС КР никаких комментариев не последовало.