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Алия Шагиева показала дочь и рассказала, что чувствовала во время родов

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- Елена Цой
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Молодая талантливая художница, уже второй раз мама Алия Шагиева рассказала, как чувствовала себя во время родов, и как ощущает все происходящее сейчас.

Ну, и показала чуть-чуть свою маленькую дочку.

"А-а?", - иногда с легкой улыбкой, иногда очень серьезно спрашивает сын, показывая на крохотную девочку. Эта девочка очень похожа на брата, такие же серо-голубые папины глаза, подбородок, лоб, только ушки больше прижаты к голове и всё такое ма-а-аленькое-маленькое, что касаешься всегда с трепетом.

Сложно собрать мысли в один текст, столько эмоций. Отыскать время на написание тоже непросто, в квартире с двумя детьми нескучно даже кошкам. Нескучно, порой тяжело, и все же так хорошо. Дом... Когда идёт дождь или падает снег, ощущение уюта обостряется.

Смотрю на происходящее сейчас и бесконечно благодарю.

Часто прокручиваю в голове все то, что происходило во время вторых родов, а внутри все наливается теплом, восторгом. Вот уж никогда бы не поверила по-настоящему, что воспоминания о родах могут быть настолько приятными; будто это все было не со мной, будто просто история под названием "Идеальный вариант развития событий".

Вечером сказала Косте сквозь смех: "Хватит меня смешить, я сейчас рожать начну". Совсем не подозревала, что через час начнутся схватки, и уж тем более не думала, что в родах мы будем умудряться так же шутить и прикалываться.

Один из моментов, которые чаще всего прокручиваю в голове - тот, когда я смотрю в глаза мужа, а он в мои, и в это мгновение мы становимся одним целым, сливаемся в один поток. Все вокруг перестаёт существовать, есть только он, я, наше дыхание и болезненная схватка, которую мы проживаем вместе, словно ныряя под огромную волну и которая приближает нас ко встрече с дочерью. Мы обнимаемся и медленно кружимся словно в танце. Уткнувшись в его плечо, чувствую себя в полной безопасности.

Любовь.

От начала и до конца ее было больше боли, хотя казалось бы, боль была сильнее некуда. Я пишу это, и от громкости внутреннего "Спасибо" наступают слезы. Люблю.

Алия Шагиева, Facebook


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URL: https://www.vb.kg/375093
Теги:
Facebook, Twitter, искусство, новорожденный, репродуктивное здоровье, Бишкек, Кыргызстан, Алия Шагиева
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