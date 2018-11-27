"СДПК без Атамбаева" теперь в Бишкеке

Партийные конференции "СДПК без Атамбаева" стали проходить теперь в Бишкеке. Об этом редакции VB.KG подтвердил лидер этого движения, экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, первое мероприятие провели в Первомайском районе Бишкека, прошло оно 24 ноября.

- Завтра партийная конференция пройдет в Свердловском районе, а 1 декабря мы планируем провести ее в Ленинском районе столицы. По поводу же Октябрьского района дата не назначена, - пояснил Сагынбек Уметалиевич.

Отметим, ранее к движению "СДПК без Атамбаева" присоединились многие бывшие чиновники и депутаты. Правда, с недавних пор свою поддержку стали выражать и действующие депутаты. К примеру, лидер фракции СДПК Иса Омуркулов поддержал движение, за что и был исключен из партии.

Напомним, партийные конференции под лозунгом "СДПК без Атамбаева" прошли во всех областях Кыргызстана.

Все эти мероприятия, по словам Абдрахманова, являются прелюдией к проведению внеочередного республиканского съезда СДПК, на котором поставят вопрос об исключении экс-президента Атамбаева из партии.

При этом официальные представители социал-демократов назвали эти мероприятия нелегитимными.