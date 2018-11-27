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"СДПК без Атамбаева" теперь в Бишкеке

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- Бакыт Стамов
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Партийные конференции "СДПК без Атамбаева" стали проходить теперь в Бишкеке. Об этом редакции VB.KG подтвердил лидер этого движения, экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, первое мероприятие провели в Первомайском районе Бишкека, прошло оно 24 ноября.

- Завтра партийная конференция пройдет в Свердловском районе, а 1 декабря мы планируем провести ее в Ленинском районе столицы. По поводу же Октябрьского района дата не назначена, - пояснил Сагынбек Уметалиевич.

Отметим, ранее к движению "СДПК без Атамбаева" присоединились многие бывшие чиновники и депутаты. Правда, с недавних пор свою поддержку стали выражать и действующие депутаты. К примеру, лидер фракции СДПК Иса Омуркулов поддержал движение, за что и был исключен из партии.

Напомним, партийные конференции под лозунгом "СДПК без Атамбаева" прошли во всех областях Кыргызстана.

Все эти мероприятия, по словам Абдрахманова, являются прелюдией к проведению внеочередного республиканского съезда СДПК, на котором поставят вопрос об исключении экс-президента Атамбаева из партии.

При этом официальные представители социал-демократов назвали эти мероприятия нелегитимными.


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URL: https://www.vb.kg/375097
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Иса Омуркулов, выборы, президент, Бишкек, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева, СДПК
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Комментарии
лик
27.11.2018, 12:43

Эти бузотеры чего добиваются кто они такие вообще и какое отношение имеют к СДПК. Так же по курултаю собрали бывших коррупционеров по которым тюрьма плачет и они еще оценку Атамбаеву дают, да они ему в подметки не годятся.

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СДПК
27.11.2018, 15:41

Молодец Абдрахманов! За свои провокации тебе дадут должность губернатора Чуйской области. Где ты по новой завалишь работу и тебя опять выгонят с должности. Через 5 лет если будешь еще жив ты выйдешь уже против этой власти. Таких как ты мы знаем- Бекназаров, Тюлеев,Келдибеков.. Вы в этом уже профессионалы.

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Тамара
27.11.2018, 16:26

Атамбаевсиз партия партия эмес, СДПК СДПК болушу мүмкүн эмес

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