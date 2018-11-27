Красавец-волк вышел к людям и стал звездой соцсетей

Красавец-волк кружил вокруг машины, которая остановилась в горной местности. Видео об этом опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Алмазбек Акунов.

По его словам, волк, вероятнее всего, был голодный.

"Когда машина останавливается, то он, наверное, думает, что ему дадут еду", - написал Акунов комментарий к своему видео.

Судя по разговорам на видеозаписи, кто-то в машине из страха перед хищником даже предложил задавить волка, который в этот момент остановился прямо перед машиной, но другой человек его остановил и даже выразил сомнение, что перед ними действительно опасный хищник. Так как свойственной волкам агрессии он абсолютно не проявлял.

Где именно произошел этот случай - неизвестно. Возможно у нас, в Кыргызстане, или, как вариант, в соседнем Казахстане - люди в машине разговаривали в т.ч. и на казахском языке.

Ну а пока пользователи соцсетей обсуждают, как же могло такое случиться, чтобы волк вышел за пропитанием к людям, а другие восхищаются красотой дикого зверя.