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Счетная палата выявила нарушения в работе СЭЗ "Бишкек"

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- ВБ
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Счетной палатой КР проведен плановый аудит деятельности Генеральной дирекции свободной экономической зоны "Бишкек" за 2016-2017 годы.

При строительстве сети наружной канализации предприятия субъекта СЭЗ "Бишкек" установлено завышение подрядчиком строительно-монтажных работ на 980 тыс. сомов, материалы аудита переданы в ГКНБ КР.

Также выявлены нарушения в общественных и прочих организациях на 7,4 млн сомов, резервы и потери бюджета – на 6,7 млн сомов.

Аудитом отмечается неэффективное использование имеющихся земельных участков, зданий и сооружений. Так, на территории Ак-Чий СЭЗ "Бишкек" не освоено 33% от имеющихся в наличии земельных участков и СЭЗ "Бишкек" Кара-Балта – 96,97%, пустуют пять зданий общей площадью 3639,8 м2 в Генеральной дирекции.

В СЭЗ имеются 16 субъектов, с которыми ранее были заключены договоры на аренду земельных участков сроком от 80 до 98 лет. Однако сроки аренды нарушают пункт 2 статьи 7 Земельного кодекса КР, принятого в 1999 году, по которому срок аренды допускается до 50 лет.

В настоящее время не имеют акты ввода в эксплуатацию 59 объектов СЭЗ "Бишкек" общей площадью 37 429,1 кв.м.

Кроме того, аудит отмечает, что в результате предоставления площадей земельных участков в аренду больше чем указано в договорах, потери доходов за 2015-2017 годы составили по четырем субъектам СЭЗ "Бишкек" 1043,7 долларов США. Трем субъектам СЭЗ "Бишкек" за использование помещения без заключения договора аренды произведено доначисление арендной платы в сумме 7561,2 долларов США.

Также одной из компаний, использующей земельный участок площадью 1 159,16 кв.м., в том числе - 1105,01 кв. м. под зданием, не производится плата за аренду помещений и земельного участка.

За II полугодие 2016 года отчисления в республиканский бюджет в размере 2% от выручки составили 3 млн сомов, за 2017 год – 3,7 млн сомов.

По результатам инвентаризации по состоянию на конец декабря 2017 года установлены излишки товарно-материальных ценностей по Детскому саду №168 по 125 наименованиям, автопарку - 6 наименованиям, СИО "Кара-Балта" - 31 наименованию, СИО "Ак-Чий" - 6 наименованиям. Также допускается списание товарно-материальных ценностей без надлежащего оформления. Зафиксирован факт списания затрат на приобретение и расходы по ремонту основных средств и нематериальных активов на общую сумму 6,9 млн сомов.

Генеральной дирекцией были приобретены товарно-материальные ценности без проведения процедур государственных закупок в 2016 году на 27,8 млн сомов, 2017 году – 19,9 млн сомов. Также зафиксированы факты заключения договоров на поставку товаров после истечения срока действия конкурсной заявки в четырех случаях на общую сумму 1,5 млн сомов, подписания договоров без указания сроков исполнения договора на 0,4 млн сомов.

По итогам аудита приняты предписания и рекомендации, которые направлены в Генеральную дирекцию СЭЗ "Бишкек". Отчет по аудиту направлен в Жогорку Кенеш КР, Аппарат Президента КР, Правительство КР и Секретариат Совета безопасности КР.


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URL: https://www.vb.kg/375135
Теги:
аудит, нарушения, СЭЗ, Бишкек, Кыргызстан, ГКНБ, Счетная палата
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