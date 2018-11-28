В Сети появилось "письмо Василивецкого". Что говорит политтехнолог?

В Сети появилось письмо Алексея Василивецкого, которого называют политтехнологом и консультантом Алмазбека Атамбаева и СДПК. В своем обращении к бывшему президенту российский эксперт якобы объясняет причины, побудившие его записать видеообращение и уехать из Кыргызстана.

- Прошу войти в мое положение, понять и простить мой поступок. Я высказался, что вброс в масс-медиа информации о расходах во время предвыборной компании был преждевременным. Но вы не прислушались к моим доводам и голосу разума. Эта история окончательно подорвала наш с вами авторитет, - говорится в письме.

Кроме того, в тексте якобы Василивецкий сообщает, что ему угрожают помощники Алмазбека Атамбаева.

При этом следует отметить, что на опубликованной фотографии нет подписи Василивецкого или других подтверждений того, что письмо подлинное. VB.KG обратилось за комментарием к самому консультанту, который заявил, что фотография является фейком.

- Бред, один из примеров публикаций против меня, о которых я говорил. По содержанию - ложь, по форме - дешевая фальшивка. Даже подпись мою нарисовать не удосужились, - заявил Василивецкий.

Отметим, ранее адвокат Нурбек Токтакунов слил в Сеть файлы с данными о якобы предвыборной кассе штаба Сооронбая Жээнбекова. Документы не были заверены или подтверждены печатями. Однако достоверность некоторых цифр подтвердили политики, и в том числе Алексей Василивецкий. В своем видеобращении он признался, что раньше обманывал журналистов, говоря, что не работал в штабе Жээнбекова.