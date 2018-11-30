Может ли требовать Карамушкина от оппонентов Атамбаева уйти из СДПК?

Приход депутата Ирины Карамушкиной на районную партийную конференцию "СДПК без Атамбаева" вызвал неоднозначную реакцию общественности. Мнение по этому поводу диаметрально разделилось. Кто-то считает, что народная избранница сама плохо понимает, что представляет из себя политическая партия. Другие, наоборот, увидели в ее поведении принципиальность и преданность.

Так, некоторые пользователи интернета в своих комментариях похвалили Ирину Карамушкину за "принципиальность".

"Боевая женщина. Не изменяет своим принципам и не молчит. Другие давно забились в угол, лишь бы их не трогали", - написал один из ее почитателей.

Аргументы оппонентов:

"Партия – это добровольная организация людей, которая по сути своей принадлежит именно им. Один человек, пусть даже основатель партии, не может один ею распоряжаться. В конце концов эти же люди много лет отдавали свои голоса этой партии. Поэтому они тоже имеют на нее все права", - написал один из пользователей интернета.

Лидер политической партии "Чон Казат" Максат Мамытканов, который вчера присутствовал на этом мероприятии, назвал поведение депутата возмутительным.

- Честно говоря, такое поведение возмутительно. Она таким тоном разговаривала со своими сопартийцами! Надо понимать, что она разговаривала с членами первичной организации СДПК. Такое совсем недопустимо, - сказал он VB.KG.

Вместе с тем, он выразил убежденность, что политик должен быть образцом для подражания.

- Вот некоторые говорят, что в политике все средства хороши. Но это абсолютно неправильно - оценивать таким образом политиков. Они и должны быть как раз образцом моральных и этических норм в обществе. Потому что простые граждане, избиратели, ориентируются именно на них, которые являются олицетворением самых лучших качеств гражданина. Депутат от имени народа наделен самой высшей формой властью. Он должен демонстрировать людям, и в первую очередь своим сопартийцам культуру и этику. А вот это поведение Карамушкиной из ряда вон выходящее. Обзывать своих сопартийцев последними словами неуместно и неправильно, - добавил Мамытканов.

Политолог Игорь Шестаков, к которому редакция VB.KG также обратилась за комментарием, высказал несколько иное мнение. По словам эксперта, участие депутата во вчерашнем скандале лишний раз доказывает, что в СДПК началась борьба за вывеску.

- Я еще весной 2017 года говорил, что в СДПК начался раскол, одной из причин которого стали президентские выборы. Так как не может быть от партии несколько кандидатов в президенты. Сегодня СДПК разделилась на разрозненные партизанские отряды, которые выясняют между собой, кто в партии главный. Что там говорить, если даже большая часть депутатской фракции СДПК уже не считает Атамбаева лидером, когда депутаты не стали исключать Ису Омуркулова из фракции. Поэтому Атамбаеву осталось только бороться за этот бренд, и приход Карамушкиной на партконференцию свидетельствует как раз об этом, - сказал он.

Насколько правы все стороны, покажет время. Но интересно другое. Можно констатировать, что на "нелегитимной", с точки зрения Карамушкиной, партконференции находились простые члены СДПК. После требования депутата засвидетельствовать свою партийную принадлежность несколько человек все равно подняли свои корочки. Можно ли тогда говорить о том, что партия им не принадлежит? При том, что, например, действительно человек отдал ей много лет. И права ли в данном случае депутат, когда потребовала от них создать свою партию?

P.S. Если даже предположить, что они согласятся на предложение народной избранницы создать свою партию, то не получится ли так, что в СДПК останутся только сам экс-президент Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Фарид Ниязов и еще несколько человек. Ведь пока простых членов партии мы видим только на подобных мероприятиях вроде "СДПК без Атамбаева". При этом никто кроме приближенных Атамбаева против этих мероприятий не выступает.

Для справки: Из информации на официальном сайте СДПК, инициаторами создания Социал-демократической партии были Алмазбек Атамбаев, возглавлявший в тот момент научно-производственную фирму "Форум", Жумабек Ибраимов - глава госадминистрации города Бишкек, Абдыжапар Тагаев - глава госадминистрации Джалал-Абадской области, Абдыганы Эркебаев- глава госадминистрации Ошской области, Анатолий Марышев - генеральный директор Конструкторско-технологического института "Корммаш", Акылбек Жапаров - руководитель отдела по вопросам молодежной политики аппарата правительства.

О количестве действующих членов партии по всей республики информации нет.