Шаман лечил 5-летнюю девочку уколами в пупок. Девочка в тяжелом состоянии

"Шаманство продолжается. Вчера к нам поступила девочка 5 лет после издевательств знахаря Хашима Кок-Жарского". Об этом на свой странице в Facebook написал профессор, детский онколог Эмиль Макимбетов.

По его словам, в онкологию ребенка впервые с уже установленным диагнозом лейкоза или рака крови отправили еще в городе Ош.

- Там лечиться родители не захотели, приехали в Бишкек. А когда доктора хотели положить в стационар проводить химиотерапию, они отказались. Затем больше недели родственники девочки лечились у знахаря, который дал 100 процентов гарантии на излечение. Непонятно, правда, как лечил, но, когда у ребенка появилась гематурия или кровь в моче, делал какие-то уколы в область выше пупка. Ужас, мракобесие! Не знаю, как выразиться ещё! – возмущается Макимбетов.

По словам врача, сейчас девочка находится в очень тяжёлом состоянии.

- Печень и селезенка сильно увеличены сильно. Раковые клетки повсюду. Возможно ещё идёт действие ядов, которые использовал лжеврач, причем неясно, каких. Необходимо срочно прикрыть это! Но писать заявление в милицию родственники не собираются. Мы напишем на имя директора рапорт. Но время на лечение уже упущено, тем более, что там острый лимфолейкоз. Надо прекратить этот беспредел, не каменный век все-таки! – подчеркнул врач.

Напомним, Хашим Зайналиев в 2016 году ампутировал грудь пациентки, больной раком без наркоза. Девушка скончалась. Милиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконное врачевание", но родные погибшей не стали обвинять в смерти дочери лжеврача.