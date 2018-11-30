Кыргызстан на пороге нового крупного проекта с Россией?

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков накануне, 29 ноября, принял генерального директора ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") Олега Белозерова.

Глава государства отметил высокий уровень политического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, основанный на стратегическом партнерстве и союзничестве, который предопределяет необходимость дальнейшего наращивания и активизации двустороннего сотрудничества.

"У сторон имеется большой нереализованный потенциал в сфере железнодорожного сотрудничества. Ваш приезд в Кыргызстан является одним из практических результатов нашей договоренности с Президентом России Владимиром Путиным", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил уверенность, что совместными усилиями будут достигнуты положительные результаты, намечены конкретные планы по дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подчеркнул, что в сфере железнодорожного сотрудничества между странами сложились давние, доверительные отношения на почве поддержки друг друга, которые со временем становятся только теснее.

"У нас единая технологическая база, мы показываем хорошие совместные результаты как на двустороннем сотрудничестве, так и в рамках участия в Совете по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества и Прибалтики", - отметил Олег Белозеров и предоставил информацию о перспективах развития железнодорожной сферы и возможностях взаимодействия между двумя странами.

Напомним, в октябре первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин заявил журналистам, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может принять участие в модернизации и строительстве железных дорог в Кыргызстане.

"Сегодня мы делаем обоснование инвестиций по модернизации и новому строительству железных дорог Кыргызстана", - сказал он, пояснив, что речь идет о проекте в рамках транспортного коридора "Север - Юг".

В свою очередь отечественный эксперт Шерадил Бактыгулов напомнил в беседе с VB.KG, что "для Кыргызстана, где строительство железных дорог не ведется много лет, это безусловно хорошая новость. В первую очередь для бизнеса. Конечно, автомобильные перевозки останутся более дешевыми, но зато новые ж\д пути помогут снизить коррупционные проявления на границах ЕАЭС, сделают прохождение грузов более прозрачным и быстрым. Бизнесмены смогут для скоропортящейся продукции использовать вагоны-рефрижераторы".