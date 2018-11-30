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Кто и когда остановит "лекаря" Хашима?

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- Елена Цой
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Хашим Абдирахманович Зайналиев, как зовут "лекаря", после "операции" которого уже умерла молодая женщина, объяснил, как и чем он лечит 5-летнюю девочку, и почему у нее начались осложнения. Об этом он написал на своей странице в Facebook после того, как он прочел о себе информацию в СМИ.

Шаман озвучил диагноз ребенка - лейкобластулой (рак крови.). Далее орфография, пунктуация и стилистика автора сохранена.

"Да, этот ребенок получал лечение в моей клинике около недели. В течение этих дней, алхамдулиллах, мы успели устранить образования бластулы в костном мозге.

Данной положительный эффект ощущала сама страдающий ребенок с исчезновением болевых синдромов в костном мозге нижней конечности, грудной и обеих плечевой кости, улучшением движения, аппетита и устранением микро капиллярного кровотечения изо рта.

Об этом знают отец и близкие родственники ребенка. Однако это радость не длилась долго. Последние три дня у девочки появилась гематурия, при который выходит кровь с мочой. Причина одна, кровь в печени ребенка наличием хронического гепатита "А", которой подтверждено анализом полученных с крови. Всем известно, что гепатит "А" инициирует гепатомегалия и спленомегалия, то есть увеличение печени и селезенки. Кроме того этот вирус парализует многие функции печени в том числе работы обоеих почек. Вот причины страдания девушки от гематурии.

У нас есть разработанный способ устранения гематурии и снизить активности вибриона гепатита "А". Однако для него нужно время и примерно месячный курсы лечения. В последствии гематурии у ребенка снижается содержания эритроцита. Поэтому возникла необходимость переливания крови ребенку и мы отправили в гематологию.

По поводу красной точки около пупка которой показано на фото, там сделан укол с инсулиновым шприцом в объеме 0,1 для устранения тромб у коронарных артерии сердца. Больше ничего не сделано. А красные шрамы правой мышцы бедренных костей – образованы в результате получение биопсии костного мозга. И заявляем, что приняли лечение ребенка по просьбе родителей и предупреждали им, что мы не обладаем опыт в лечении лейкоза детского возраста.

Удивляю резонансным распространении этой новости по каналам СМИ и Интернета. Оо люди!!!! Не ужели считаете меня таким, как вы представляете. Если - я виновный, почему не написал заявление отец ребенка правоохранительным органам . Всего лишь мы делаем для людей - доброе дело. Что, я делаю для пользы страдающего рака. Мы успели вылечить из рака несколько сотен пациентов и из них некоторых объявили через СМИ и Интернета. Однако, такого резонанса не было. Оо, люди!!! Что Вы говорите???? Говорите!!! Я кому сделал плохое. Да, я мешаю процветанию коррупции в Онкологии. Да, я работаю против медицины!!!! Да, я знаю, у меня ненавидеть врачи!!! Чего мы добиваем успеха, опозорить их. Потому что у них ничего нет, кроме звание и степени, и не достоин того, что они обладают. Да, я знаю уже 5-ый год, врачи стараются тормозит моей работы и посадить меня тюрьму. Опять, они собираются сделать, иншалла, ничего не получиться. Я объявляю всем, что мы работаем от раннего утра до позднего ночи за ради Аллаха и уверен меня защищает Всевышний от зависти этих людей....".


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URL: https://www.vb.kg/375166
Теги:
ГУВД, МВД, Минздрав, здравоохранение, мошенничество, нарушения, несовершеннолетние, онкология, убийство, Бишкек, Кыргызстан, медицина, Хашим Зайналиев
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