Накажут ли родителей, которые дали целителю Хашиму "лечить" дочь ?

Пятилетняя малышка в детском отделении онкологии чувствует себя намного лучше, чем в день поступления. Она уже сидит на кровати, улыбается, у нее появился аппетит. Об этом VB.KG рассказал ее врач Эмиль Макимбетов.

- В ее моче меньше крови. Конечно, о полном выздоровлении мы пока не говорим, но шансы хорошие, - говорит врач.

У новой пациентки отделения онкологии диагностирован острый лимфобластный лейкоз, или рак крови. Ее привезли в среду в тяжелом состоянии. Родители, отказавшись от химиотерапии в Ошском онкоцентре, привезли девочку в Бишкек к так называемому народному целителю Хашиму Зайналиеву. Проведя у него неделю, у ребенка появилась кровь в моче, сильно увеличились печень и почки, появились другие опасные синдромы. Когда ребенку стало совсем плохо, ее привезли к настоящим медикам в столичный Центр онкологии.

Самое обидное, говорит, Эмиль Макимбетов, что при правильном лечении у девочки есть хорошие шансы на полное выздоровление.

- За последние годы мы добились хороших результатов в лечении этих видов онкологических заболеваний. В Кыргызстане 80% детей с диагнозом "острый лимфобластный лейкоз" полностью выздоравливают. Если родители дадут согласие на проведение химиотерапии и дальнейшее лечение, мы даем благоприятный прогноз, - рассказывает Эмиль Макимбетов.

Редакция VB.KG связалась с отцом девочки, но он не дал согласие на публикацию его версии событий. Поэтому цитировать его слова и содержание разговора мы не имеем право. Скажем лишь, что он, вопреки убеждению многих, действительно переживает о здоровье дочери, однако опасается процедуры химиотерапии.

- Родители не пытаются забрать девочку из больницы, не препятствуют нашей работе. Конечно, мы сделаем все, чтобы убедить их, что ребенку необходимо квалифицированное лечение, без него ей будет становиться лишь хуже, - говорит Эмиль Макимбетов.

Несмотря на то, что родители прибегли к нетрадиционному методу лечения своей дочери, которое, собственно, только ухудшило ее состояние и, вполне вероятно, могло ее убить, речи о каком-либо наказании не идет. В управлении по защите материнства и детства Минсоцразвития на запрос VB.KG, собираются ли они провести беседу с родителями, ответа так и не дали. Чиновники пообещали сообщить ответ позже, а потом перестали брать трубку. В милиции пообещали назначить судебно-медицинскую экспертизу, и на ее основании делать выводы.

В Кыргызстане и раньше происходили случаи, когда родители отказывались от медицинской помощи для своих детей. В августе 2017 году умерла пятилетняя Дана Лущова, у которой отказали почки. Деньги на лечение девочки люди собирали всем миром, однако отец перестал водить ее на процедуры гемодиализа. Через несколько недель Дана умерла. Родители ребенка не понесли никакого наказания.

В 2016 году, мальчик умер после приема у народной целительницы. Родители отказались от традиционного лечения, сочли его неэффективным, и обратились к пожилой женщине, которая в качестве лечения насыпала на поврежденную псориазом кожу ребенка медный купорос. Когда мальчику стало плохо, родители отвезли его в больницу, но медики не смогли его спасти.