И не мусульмане, и не христиане. В стране появилась новая секта?

В соцсети попал видеоролик предположительно с участием граждан Кыргызстана, участвующих в неком религиозном обряде.

На кадрах видно, как глава общины под песни окружающих совершает обряд окунания молодых девушек в воду. Перед этим он спрашивает их на кыргызском языке: "Верите ли вы, что Иса главный спаситель и сын божий?"

Примечательно, что в конце мужчина, назовем его проповедником, поднял верх руки, как делают это именно мусульмане, и произнес: ооминь.

Традиционно ритуал омовения присущ христианским течениям, однако на видео никто из участников не крестится.

За комментариями по этому поводу редакция VB.KG обратилось в пресс-службу Госкомиссии по делам религии, где пояснили, что специалисты ведомства уже проводят расследование по данному видеосюжету.

- Главное, мы сейчас выясняем – законное ли данное религиозное объединение, - сказали в пресс-службе Госкомиссии по делам религии.

Редакция VB.KG не разделяет взглядов тех пользователей интернета, которые негативно отнеслись к приверженцам данной религии. Согласно Конституции КР в Кыргызстане каждому гарантируется право на свободу вероисповедания. При этом ограничение права человека на свободу вероисповедания допускается законами КР лишь "в целях обеспечения свобод и прав других лиц, общественной безопасности и порядка, территориальной целостности, защиты конституционного строя".