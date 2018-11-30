Погода
$ 69.73 - 69.87
€ 79.07 - 79.95

И не мусульмане, и не христиане. В стране появилась новая секта?

410  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соцсети попал видеоролик предположительно с участием граждан Кыргызстана, участвующих в неком религиозном обряде.

На кадрах видно, как глава общины под песни окружающих совершает обряд окунания молодых девушек в воду. Перед этим он спрашивает их на кыргызском языке: "Верите ли вы, что Иса главный спаситель и сын божий?"

Примечательно, что в конце мужчина, назовем его проповедником, поднял верх руки, как делают это именно мусульмане, и произнес: ооминь.

Традиционно ритуал омовения присущ христианским течениям, однако на видео никто из участников не крестится.

За комментариями по этому поводу редакция VB.KG обратилось в пресс-службу Госкомиссии по делам религии, где пояснили, что специалисты ведомства уже проводят расследование по данному видеосюжету.

- Главное, мы сейчас выясняем – законное ли данное религиозное объединение, - сказали в пресс-службе Госкомиссии по делам религии.

Редакция VB.KG не разделяет взглядов тех пользователей интернета, которые негативно отнеслись к приверженцам данной религии. Согласно Конституции КР в Кыргызстане каждому гарантируется право на свободу вероисповедания. При этом ограничение права человека на свободу вероисповедания допускается законами КР лишь "в целях обеспечения свобод и прав других лиц, общественной безопасности и порядка, территориальной целостности, защиты конституционного строя".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375182
Теги:
Госкомиссия по делам религий, ислам, религия, секты, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  