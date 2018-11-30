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Дикари! В "Черную пятницу" покупатели чуть не растерзали друг-друга

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- Елена Цой
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Интернет заполонен видеороликами, как обезумевшие покупатели сносят друг-друга с ног, вырывают друг у друга из рук товары, на которые объявлены колоссальные скидки. Да что там, во время подобных "торговых забегов" люди даже гибнут!

Но раньше все это происходило где-то там, далеко, за рубежом. Казалось, что у нас такого никогда не случится.

Но, судя по всему, ровно до тех пор, пока в Кыргызстан не пришла американская традиция "Черная пятница".

Вот, что устроили наши граждане на рынке "Мадина", где также был объявлен день скидок. Читатели VB.KG ведь так никогда не делают, правда?


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URL: https://www.vb.kg/375184
Теги:
акции, торговля, реклама, рынок, Кыргызстан, Черная Пятница
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