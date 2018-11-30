Заявление Токтакунова и Василивецкого проверяет следственная служба МВД КР

По данным пресс-службы МВД, Следственной службой МВД КР проводится доследственная проверка по опубликованным сведениям Нурбека Токтакунова и российского журналиста Алексей Василивецкого

Юрист и адвокат Нурбек Токтакунов опубликовал на своей странице в Facebook большой пост, посвященный тратам избирательного штаба СДПК и их кандидата в президенты Кыргызской республики во время подготовки к выборам президента в 2017 году.

Также отмечаем, что российский журналист Алексей Василивецкий опубликовал на своей странице в соцсетях видеообращение, где признался, что работал в штабе кандидата в президенты Кыргызской Республики. Кроме того он заявил, что в свой адрес стал получать угрозы и поэтому решил покинуть Кыргызстан.

Напоминаем, что Следственная служба МВД продолжает также доследственую проверку информации, озвученной в интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева на одном из местных телеканалов 19 ноября 2018 года. В заявлении сообщалось о якобы угрозе жизни бухгалтера предвыборного штаба СДПК и членам ее семьи в связи с опубликованием документов о расходах на президентских выборах в 2017 году.