Из Кыргызстана в Китай незаконно вывезли 1764 тонны сурьмасодержащей руды

Межрайонным отделом Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено что, ОсОО "У.Т. и К." согласно предоставленным данным с Юго-Западной таможни и данных ОсОО "У.Т.и К." в 2017 году и за период с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. было экспортировано 1 тысяча 764 тонны сурьмасодержащей руды и концентрата в адрес международной компании "Б." находящейся в Китайской Народной Республике. (2017 год - 1 тысяча 92 тонны, период с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. – 672 тонн).

По представленным документам со стороны ОсОО "У.Т. и К." в лицензии подтверждающей происхождение товара указано, что сурьмасодержащая руда и концентрат добыты с месторождения "Алик Аликсуяк" с/у Сары-Таш Алайского района, Ошской области.

Однако, согласно ответу Министерства экономики Кыргызской Республики, разрешительных документов на импорт и экспорт руды и концентратов цветных металлов, содержащих драгоценные металлы из кода 2617 ТНВЭД ЕАЭС, указанному ОсОО "У.Т. и К." не выдавалась. (В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015г. №30 утвержден Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, руды и концентраты цветных металлов, содержащих драгоценные металлы из кода 2617 ТНВЭД ЕАЭС, подлежат лицензированию.

Отсюда следует, что ОсОО "У.Т. и К." экспортировало сурьмасодержащую руду и концентрат без соответствующей лицензии на экспорт, за 2017-2018 годы на общую сумму более 6 миллионов сомов (6 209 280 сом).

Согласно предоставленным сведениям УГНС по городу Ош указанным ОсОО за 2017 год поступило в совокупный годовой доход 3 миллиона 855 тысяч сомов, из которых прибыль составила 180 тысяч 330 сомов, налог 18 тысяч 330 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 ч.2 п.2 (незаконное предпринимательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется расследование, сообщает пресс-служба Финпола.