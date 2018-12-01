Единственное в КР общежитие для больных туберкулезом на грани закрытия

Единственное в Кыргызстане социальное общежитие для проживания и лечения больных туберкулезом, которые не имеют постоянного места жительства, может быть закрыто, потому что у его жителей нет постоянной крыши над головой.

"Общежитие проработало два года, - рассказывает его директор и инициатор создания Виктор Кузнецов. - Оно было открыто в г.Бишкек осенью 2016 года. Через него прошло 78 человек, из них на сегодняшний день вылечилось 32 человека. Это значит, что пока люди проходили длительное лечение и обязательно под контролем медицинских и социальных работников, у них было надежное жилье и полноценное питание. На десяти койках у нас находят приют в основном люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, не имеют постоянного места жительства и чьи родные и близкие не приняли болезнь, постоянно притесняли их в совместном проживании и по сути выгнали из дома со словами "Иди лечись и после лечения приходи домой!" В Кыргызстане нет четкой статистики, сколько у нас бездомных. По сводкам МВД КР, официально зарегистрировано примерно 150 человек, на самом деле, по некоторым неофициальным данным, их число в стране доходит до 3 тысяч человек.

Такое общежитие не имеет аналогов в центральноазиатском регионе. Программа расширялась, но в данное время она постепенно сворачивается, потому что до 2018 года включительно нам помогали международные доноры, такие как ЮСАИД, Глобальный фонд и др., теперь, возможно, до осени мы попадаем в период неопределенности с финансированием.

Нам помогают также органы местного самоуправления Бишкека, православная церковь и сами граждане столицы. Они передают постояльцам общежития продукты питания и теплые вещи.

В стенах общежития даже две семьи сложилось, в одной из которых родился здоровый ребенок, несмотря на то, что у родителей в начальном диагнозе был туберкулез с широкой и множественной лекарственной устойчивостью. Они были полностью пролечены в нашем общежитии, и теперь уже здоровую молодую семью родители одного из её членов беспрепятственно приняли назад домой.

Главная угроза, которая над нами нависла, это крыша над головой. Если таковая у нас будет, то мы сами сможем организовать лечение и обеспечение лекарствами и продуктами питания. Мы обращались в Минздрав КР, мэрию г.Бишкек, практически во все районные администрации, но пока нет результатов".

Информация предоставлена пресс-службой Минздрава КР.