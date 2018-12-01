Погода
$ 69.70 - 69.90
€ 78.60 - 79.77

Единственное в КР общежитие для больных туберкулезом на грани закрытия

162  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Единственное в Кыргызстане социальное общежитие для проживания и лечения больных туберкулезом, которые не имеют постоянного места жительства, может быть закрыто, потому что у его жителей нет постоянной крыши над головой.

"Общежитие проработало два года, - рассказывает его директор и инициатор создания Виктор Кузнецов. - Оно было открыто в г.Бишкек осенью 2016 года. Через него прошло 78 человек, из них на сегодняшний день вылечилось 32 человека. Это значит, что пока люди проходили длительное лечение и обязательно под контролем медицинских и социальных работников, у них было надежное жилье и полноценное питание. На десяти койках у нас находят приют в основном люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, не имеют постоянного места жительства и чьи родные и близкие не приняли болезнь, постоянно притесняли их в совместном проживании и по сути выгнали из дома со словами "Иди лечись и после лечения приходи домой!" В Кыргызстане нет четкой статистики, сколько у нас бездомных. По сводкам МВД КР, официально зарегистрировано примерно 150 человек, на самом деле, по некоторым неофициальным данным, их число в стране доходит до 3 тысяч человек.

Такое общежитие не имеет аналогов в центральноазиатском регионе. Программа расширялась, но в данное время она постепенно сворачивается, потому что до 2018 года включительно нам помогали международные доноры, такие как ЮСАИД, Глобальный фонд и др., теперь, возможно, до осени мы попадаем в период неопределенности с финансированием.

Нам помогают также органы местного самоуправления Бишкека, православная церковь и сами граждане столицы. Они передают постояльцам общежития продукты питания и теплые вещи.

В стенах общежития даже две семьи сложилось, в одной из которых родился здоровый ребенок, несмотря на то, что у родителей в начальном диагнозе был туберкулез с широкой и множественной лекарственной устойчивостью. Они были полностью пролечены в нашем общежитии, и теперь уже здоровую молодую семью родители одного из её членов беспрепятственно приняли назад домой.

Главная угроза, которая над нами нависла, это крыша над головой. Если таковая у нас будет, то мы сами сможем организовать лечение и обеспечение лекарствами и продуктами питания. Мы обращались в Минздрав КР, мэрию г.Бишкек, практически во все районные администрации, но пока нет результатов".

Информация предоставлена пресс-службой Минздрава КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375194
Теги:
бомж, туберкулез, Бишкек, Кыргызстан, жилье, МВД, мэрия, ЮСАИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  